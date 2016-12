Liviu Dragnea: Imi doresc ca 2017 sa fie un an al reconstructiei, un an al cresterii economice

"Sunt multe de spus despre 2016. Un an agitat, cu multa munca... Un an greu, in care tot ce am urmarit a fost interesul nostru, al romanilor, de a avea stabilitate politica si economica, de a avea un guvern legitim care sa inceapa sa puna in practica ce am promis in campanie, sub sloganul #indraznestesacrezi in Romania!Am facut tot ce a depins de mine pentru ca tara sa nu fie aruncata intr-o criza politica.Cu greu, in final, am reusit!Imi doresc ca 2017 sa fie un An al reconstructiei, un An al cresterii economice care sa se simta in buzunarele romanilor, un An in care cetateanul sa simta mai mult respect din partea statului!La multi ani, romani! Dumnezeu sa binecuvanteze #Romania!", noteaza Dragnea in mesajul de Anul Nou.