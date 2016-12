Sorin Grindeanu: Am primit un SMS de la un numar necunoscut cu mesajul "Succes. Klaus Iohannis". L-am sunat pe Dragnea sa imi confirme numarul

"Pe parcursul zile de ieri (joi - n.red.) am avut tot felul de informatii contradictorii. Azi dimineata am primit un SMS de la domnul presedinte Klaus Iohannis, eu nu aveam numarul dansului. L-am sunat pe domnul presedinte Dragnea, neavand numarul presedintelui Iohannis. In aceste zile te poti astepta la orice. Dupa ce am primit confirmarea, i-am multumit domnului presedinte pentru increderea acordata", a povestit Sorin Grindeanu, intrebat daca i se pare corect faptuul ca presedintele Iohannis nu a anuntat desemnarea in conferinta de presa.Grindeanu a precizat ca SMS-ul trimis de presedinte avea urmatorul text: "Succes. Klaus Iohannis".La randul sau, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care a participat la conferinta de presa desfasurata la Parlament, a afirmat: "E de guiness anuntarea desemnarii prim-ministrului prin SMS".