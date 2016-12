Premierul desemnat Sorin Grindeanu: Vorbim de un Guvern politic, nu tehnocrat /Colaborarea intre mine si dl Dragnea va fi foarte stransa; el e cel care merita sa fie premier

Sorin Grindeanu a declarat in repetate randuri, raspunzand la intrebari privind componenta viitorului cabinet, ca"vorbim de un Guvern politic". Intrebat daca are preferinte in privinta oamenilor cu care urmeaza sa lucreze, Grindeanu a reiterat: "Aici nu vorbim de preferinte si de prietenii. Vor fi numiti oameni politici. Fiecare dintre cele 2 partide am convingerea ca vor propune oameni de toata isprava. Vorbim de un guvern politic, nu tehnocrat".La intrebarea cine va lua deciziile la Palatul Victioria in momentul in care vom avea un Guvern, premierul desemnat a raspuns:"Fiecare dintre noi, dintre membrii Comitetul Executiv National, au dorit ca cel care au condus echipa de lucru in programul de Guvernare, sa conduca si Guvernul, in speta presedintele PSD Liviu Dragnea. Era un lucru unanim acceptat faptul ca dumnealui a decis sa respecte anumite lucruri, ne-a pus intr-o situatie dificila. El e cel care a condus partidul sa castige alegerile. E cel care merita sa fie premier. Ca urmare a refuzului dnei Shhaideh, a urmat o sedinta in care am primit votul colegilor. Colaborarea intre mine si dl Dragnea va fi foarte stransa. Sunt membru PSD de 20 de ani".Intrebat daca pleaca de la premisa ca va avea un mandat mai scurt de 4 ani, Grindeanu a afirmat: "Nu, nu plec de la premisa asta".