Dacian Ciolos a avut o convorbire telefonica cu Sorin Grindeanu si "l-a asigurat de tot sprijinul pentru o tranzitie usoara de la actualul la viitorul Cabinet"

"Prim-ministrul Dacian Ciolos l-a felicitat astazi pe premierul desemnat, Sorin Grindeanu. Cei doi au avut o convorbire telefonica in cursul diminetii, in care prim-ministrul Dacian Ciolos l-a asigurat pe premierul desemnat de tot sprijinul pentru o tranzitie usoara de la actualul catre viitorul Cabinet", a afirmat Liviu Iolu.De asemenea, Dacian Ciolos le-a cerut ministrilor sai sa ofere tot concursul celor care vor face parte din echipa prim-ministrului desemnat pentru pregatirea in vederea audierilor din Parlament, a mai precizat Liviu Iolu.