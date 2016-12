Nicusor Dan: USR va vota impotriva investirii guvernului PSD, care va fi condus de Liviu Dragnea din Kiseleff

"USR va vota impotriva investirii guvernului PSD chiar daca acesta este condus de Sorin Grindeanu. Respectam votul alegatorilor, dar nu credem ca PSD s-a schimbat si vedem acest lucru in fiecare zi in Parlament. Guvernul va fi condus tot de Liviu Dragnea dar de la sediul partidului, din Kiseleff.Asa cum facem deja in Consiliul General, vom vota proiectele bune propuse de Guvern, le vom respinge pe cele proaste si vom lupta impotriva celor daunatoare, prin toate mijloacele. Pentru proiectele USR pe care le-am prezentat in campania electorala vom cauta sustinere la toate partidele politice parlamentare."