Raluca Turcan: Asteptam cu maxim interes lista guvernului. Vom vedea autonomia si buna credinta a prim-ministrului desemnat

"Principala responsabilitate a PSD este sa vina cu o echipa care sa guverneze in interes public si nu in interesul personal al lui Liviu Dragnea. Romania are nevoie de un guvern competent, european, cu viziune si ferit de orice fel de vulnerabilitati. De asemenea, vrem ca noul guvern sa respecte angajamentele externe ale Romaniei si sa consolideze cooperarea cu partenerii si aliatii", adauga liderul PNL.Raluca Turcan mai spune ca "PSD si-a abandonat deja prevederi importante din programul de guvernare. La dezbaterile din Parlament vom arata din nou frauda de incredere facuta de acest partid la alegerile din 11 decembrie."