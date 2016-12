SURSE O scrisoare pierduta intre Cotroceni si PSD/ De ce a respins Klaus Iohannis desemnarea lui Sevil Shhaideh

Potrivit surselor de la Cotroceni, presedintele Iohannis nu a prezentat public motivele respingerii pentru ca nu putea spune “doar jumatate din ce stie” si nu a dorit “sa-i distruga viata lui Sevil Shhaideh”. Seful statului nu are nimic cu o femie care poate doreste sa mai abia o cariera publica, au mai declarat sursele HotNews.ro. Potrivit surselor citate, motivele respingerii sunt atat de natura interna, dar mai ales de natura externa. Presedintele Iohannis s-ar fi aratat de nemultumit de faptul ca PSD nu si-a respectat procedurile interne in ce priveste desemnarea unui premier, acordand un cec in alb lui Liviu Dragnea pentru a alege pe oricine doreste.In ce priveste motivele externe, nominalizarea lui Sevil Shhaideh, despre sotul careia au aparut in presa informatii ca are legaturi cu reigmul Assad iar HotNews.ro a dezvaluit ca unul din fratii lui Akram Shhaideh are interdictie de intrare in UE, presedintele Iohannis a trebuit sa tina cont atat de relatiile diplomatice ale Romaniei cu Siria, cat si cu aliatii din NATO. Din acest motiv n-au putut fi comunicate in mod oficial motivele respingerii lui Shhaideh, au mai explicat sursele de la Cotroceni.