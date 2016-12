Culise si detalii relevante din cariera politica a lui Sorin Grindeanu

Cum si-a incalcat Liviu Dragnea promisiunile de a nu implica serviciile secrete in formarea guvernului: de la "nu fac cadou voturile unor institutii" la nominalizarea unui premier cu Academia SRI la activ







Acest lucru rezulta chiar din declaratiile lui Sorin Grindeanu facute inainte de alegerile din PSD: “Dacă mă gândesc bine, aşa cum am fost când a candidat Victor Ponta în 2010 împotriva lui Mircea Geoană , PSD Timişoara pe vremea aia, a fost prima organizaţie care a ieşit şi l-a susţinut pe Victor Ponta la nivel naţional împotriva lui Mircea Geoană.şi ne-am dat susţinerea acum trei săptămâni pentru Liviu Dragnea. Este omul care poate să ţină şi să capaciteze partidul pentru anul electoral 2016 şi nu am niciun fel de emoţie că în 11 va fi votat cu o largă majoritate de toţi membrii de partid”, a spus Grindeanu in septembrie 2015, citat de pressalert.ro In presa a aparut informatia ca Grindeanu este copilul politic crescut de Ilie Sarbu, care a dominat ani de zile organizatia Timis. Informatia este partial adevarata, pentru ca in cele din urma Grindeanu l-a detronat pe Ilie Sarbu de la conducerea filialei, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Intr-adevar, Sorin Grindeanu a crescut in partid sub domnia lui Ilie Sarbu, ajungand la conducerea organizatiei de tineret a PSD Timis.Insa pe masura ce a urcat in ierarhia partidului, devenind viceprimar si prim-vicepresedinte al filialei, Grindeanu intra in conflict cu parintii sai politici. Conflictul cu Ilie Sarbu devine public in 2010, cand Sorin Grindeanu demisioneaza din functia de prim-vicepresedinte al organizatiei judetene si reuseste sa determine retragerea lui Sarbu din cursa pentru un nou mandat la conducerea filialei.Are loc un schimb public de replici, Ilie Sarbu declarand despre Sorin Grineanu ca “nu este o personalitate a partidului, a fost printre cei tolerati”. Unul din liderii locali ai PSD afirma la vremea respectiva, citat de pressalert.ro , ca „Dacă nu era Sârbu, Grindeanu nu exista. A fost o dojană, un semn de întrebare a lui Ilie asupra dedesubturilor care au stat la baza deciziei lui Grindeanu de a demisiona din funcţia de prim-vicepreşedinte”.Judecand dupa acest episod,pe care o da la o parte fara sentimentalisme, chiar daca vorbim de parintii politici. Totusi, Grindeanu executa fara comentarii decizia lui Dragnea de a candida la presedintia Consiliului Judetean Timis, pe care o castiga la localele din 2016, desi si-ar fi dorit, potrivit surselor HotNews.ro, sa continue o cariera la centru unde ajunsese in functia de ministru al comunicatiilor in guvernul Ponta.In tot cazul, numele lui Grindeanu a fost vehiculat de la bun inceput, imediat dupa castigarea alegerilor, la functia de premier sau la o functie in guvern. Potrivit surselor Hotnews.ro,si, indiferent cine ar fi fost premier, ar fi jucat un rol important in guvern. Grindeanu a negat la vremea respectiva ca va pleca din postul de presedinte al CJ Timis pentru un post in guvern.In plan local, Sorin Grindeanu are reputatia de a fi, insa acestia au avut grija de-a lungul timpului sa finanteze toate zonele politice care le puteau sprijini interesele. De notat ca in plan local, indiferent de functiile ocupate, Sorin Grindeanu nu s-a remarcat prin nici o initiativa sau actiune iesita din comun. Considerat om de sistem, Grindeanu se bucura totusi o buna imagine in interiorul PSD.il descrie rept “omul fraților Cristescu – cei mai influenți și potenți afaceriști ai Banatului, finanțatori ai PSD”. Potrivit EVZ, frații Cristescu Marius şi Emil Cristescu au început afacerile în anii ‘90 cu un chioşc într-un complex studenţesc, iar acum sunt printre cei mai bogaţi români.“Bega Grup, al fraților Cristescu, cuprinde 16 societăți comerciale din domenii diferite, de la industria minieră, construcții de mașini, la imobiliare, presă și turism. Au cochetat și cu politica, candidând ca independenți la funcții de consilieri locali, fără nicio miză, pentru ca ulterior să sprijine diverse campanii electorale ”echidistant”, astfel încât oricine câștiga să țină cont de faptul că a avut campania susținută și de cei doi oameni de afaceri. De numele lor se leagă privatizarea celor mai importante fabrici din orașul de pe Bega”, scrie EVZ, sub semnatura lui Dan Andronic.Potrivit sursei citate, in 2002 cei doi frați erau cercetați penal pentru de abuz în serviciu, deturnare de fonduri, fals intelectual și folosirea cu rea-credință a bunurilor societății Extraceram SA. EVZ scrie ca aceștia sunt oamenii considerați ca fiind adevărații conducători ai PSD-Timiș, organizația lui Sorin Grindeanu.Un alt detaliu interesant dezvaluit de EVZ este ca Sorin Grindeanu este fiul fostului președinte al PSD Caransebeș, Nicolae Grindeanu, actual șef al Inspectoratului școlar din Caraș-Severin.