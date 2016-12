Basescu Este esential ca Parlamentul si Guvernul sa traga o linie rosie groasa intre ele si atotputernicele servicii de informatii plus DNA

"Avem nevoie de un moment zero, iar acest moment este acum. Avem un Parlament proaspat ales. In cateva zile, vom avea si un nou guvern. Este esential ca aceste institutii nou alese sa traga o linie rosie groasa, de separatie, intre ele, pe de o parte, si atotputernicele servicii de informatii plus DNA, pe de alta parte", scrie joi fostul presedinte pe pagina sa de Facebook."Atat institutiile politice, cat si institutiile de forta trebuie sa inteleaga faptul ca amestecul unora in activitatea si atributiile celorlalte este ilegal, neconstitutional. Altfel, riscul distorsionarii grave a functionarii democratice a institutiilor politice este major. Deci, fara compromisuri", mai noteaza liderul PMP.