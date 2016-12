​FOTO Documentul trimis de Dragnea si Tariceanu la Cotroceni: "Apreciem ca fiind in afara cadrului constitutional procedura prin care nu ati fost de acord cu desemnarea doamnei Sevil Shhaideh"

Textul scrisorii:"Avand in vedere declaratia dumneavoastra publica din data de 27 decembrie 2016, prin care ati anuntat ca nu acceptati propunerea Coalitiei PSD-ALDE ca doamna Sevil Shhaideh sa fie desemnata candidat la functia de prim-ministru, fara a preciza motivele acestui refuz, va aducem la cunostinta ca in sedintele de astazi ale forurilor de conducere ale Partidului Social Democrat si ale Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor am analizat cu toata responsabilitatea situatia in care se afla tara.Prioritatea noastra ca partidele care au castigat detasat alegerile parlamentare, detinand majoritatea in Senat si in Camera Deputatilor este stabilitatea Romaniei, implementarea, cat mai rapid, a masurilor din Programul de Guvernare al Coalitiei PSD-ALDE, o viata mai buna pentru romani intr-o tara libera si prospera.Desi apreciem ca fiind in afara cadrului constitutional procedura prin care nu ati fost de acord cu desemnarea doamnei Sevil Shhaideh pentru functia de prim-ministru, pentru a pune capat instabilitatii politice actuale care nu este generata de noi pentru a evita intrarea tarii intr-o criza politica profunda, cu responsabilitate si respect fata de votul romanilor din 11 decembrie, am decis sa va transmitem o noua nominalizare in vederea desemnarii drept candidat la functia de prim-ministru, in persoana domnului Sorin Mihai Grindeanu."