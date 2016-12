Liviu Dragnea: Sorin Grindeanu nu are nicio legatura cu SRI, din greseala a fost in Comisia SRI

Citeste aici profilul lui Sorin Grindeanu.

"Nu are nicio legatura cu SRI", a raspuns Dragnea, cand parasea sediul PSD, la intrebarile ziaristilor.Chestionat despre faptul ca Sorin Grindeanu a facut parte din Comisia parlamentara pentru controlul SRI, in perioada februarie 2013 - decembrie 2014, Liviu Dragnea a replicat: "Asta ce inseamna ca acolo sunt securisti? (...) Cei care sunt in comisie nu sunt acoperiti, sau nu toti"."A fost din greseala acolo, din intamplare a fost un an jumate dupa care a plecat", a continuat Dragnea, inainte de a le spune ziaristilor: "Sigur ca orice propunere faceam ii gaseati ca a facut ceva".Sorin Grindeanu a fost ministru al Comunicatiilor in guvernul Ponta si este actualul presedinte al Consiliului Judetean Timis. A fost membru in Comisia de control a SRI din Parlament in perioada februarie 2013 - decembrie 2014. A fost deputat PSD de Timis si presedinte al Organizatiei Judetene a PSD Timis si al PSD Timisoara.