Tariceanu, despre noua propunere de premier: Este o solutie care sa detensioneze situatia / O noua respingere din partea lui Iohannis ar fi un gest suicidar

"Apreciez foarte clar ca un al doilea raspuns ar fi un gest suicidar al presedintelui", in acest caz "singura solutie care ne ramane la indemana e declansarea procedurii de suspendare", a spus Tariceanu, dupa ce Dragnea a anuntat noua propunere de premier."Sper sa nu ajungem in aceasta situatie", a adaugat acesta, precizand ca propunerea oficiala va fi trimisa la Palatul Cotroceni "in aceasta seara".