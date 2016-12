Liviu Dragnea, declaratii dupa sedinta conducerii PSD: Propunerea noastra de premier este Sorin Grindeanu / Grindeanu: Este o relatie de subordonare fata de Dragnea, este presedintele PSD

Am avut o discutie adanca, profunda in Comitetul executiv national



Sigur ca a fost un curent in ultimele zile, mii de mesaje care cereau sa trecem la suspendarea presedintelui

Avem o arma foarte puternica, o forta, care este majoritatea in parlament

Puterea legitima acolo este

Nu suntem iresponsabili sa folosim aceasta forta in a face rau sau in a tulbura foarte mult aceasta tara

Putem incepe suspendarea chiar de maine

Am discutat ce avem de facut: suspendare sau sa mergem pe aceeasi propunere, doamna Shhaideh , sau o alta propunere

Varianta cu Sevil Shhaideh, eu asta am avut in minte pana azi noapte, cand am avut o discutie cu ea si mi-a spus ca a inceput sa primeasca foarte multe mesaje de amenintare cu moartea, si sotul ei, si copiii

Le e frica sa iasa din casa



Mi-a spus ca nu mai poate merge inainte in acest razboi, spunandu-mi ca tot ce a aparut in presa sunt inventii

Faptul ca demnitatea unui om a fost calcata in picioare in acest mod nu poate ramane asa

Mai devreme sau mai tarziu cei care au declansat aceasta campanie trebuie si vor da socoteala

Nu mai putem mentine propunerea initiala in aceste conditii

A trebuit sa decidem daca facem alta propunere

Aici a aparut propunerea colegilor sa fiu eu

Eu am spus in campanie niste lucruri in mod cinstit, ca nu vreau sa obtin o functie fortand o lege de care toate lumea spune ca e neconstitutionala

A trebui sa gasim o solutie cu un coleg care e loial, in primul rand programului de guvernare si partidului, care are capacitatea sa inteleaga ca acel program e indreptat catre romani, care nu merge la Palatul Victoria sa isi creeze acolo un pol de putere

Decizia mea a fost ca noi alegem in continuare obiectivele noastre: bunastare, mai multi bani in buzunarele romanilor, libertatea de a gandi, de a spera, dreptul de a avea un sistem de sanatate bun, de a putea consuma si a se hrani cu produsele din pamantul nostru, de a avea autostrazi, dreptul la o viata mai buna

Am ales asta

Astazi am adoptat a doua oara legea prin care se elimina cele 102 taxe fiscale. Sper ca presedintele sa o promulge foarte repede

Am propus colegilor, dupa ce m-am consultat cu dl Tariceanu, si a fost de acord, ca propunerea noastra sa fie dl Sorin Grindeanu

Din cate stiu nu e agent Hezbollah sau Hamas, poate se descopera ca e KGB, ca a omorat pe cineva

Sper ca propunerea sa fie luata in serios

Am hotarat sa anuntam public propunerea si sa trimitem hartia oficiala

Liviu Dragnea a afirmat ca prima propunere a colegilor sai a fost sa fie nominalizat chiar el, dar a refuzat, deoarece nu vrea sa obtina "o functie fortand o lege de care toate lumea spune ca e neconstitutionala".De asemenea, liderul PSD a sustinut ca Sevil Shhaideh si familia sa au primit amenintari cu moartea si acum ii este "frica sa iasa din casa".In aceste conditii, Liviu Dragnea a spus ca l-a propus pe Sorin Grindeanu.Intrebat de ziaristi daca va avea o relatie de subordonare fata de Liviu Dragnea, Grindeanu a raspuns: "Este o relatie de subordonare, este presedintele PSD, e simplu".HotNews va transmite LIVE cele mai importante declaratii ale liderului PSD

Sorin Grindeanu

Am avut o rugaminte in fata colegilor si a dl Dragnea, de a-mi fi alaturi, fiind cel care a coordonat echipa pentru a ajuta la implementarea programului de guvernare

Intrebari

Au existat si alte propuneri?

Liviu Dragnea: Liviu Dragnea a fost prima propunere, dar nu vreau sa merg acolo fortand o lege

Dl Grindeanu a trecut pe la academia de Informatii?

Liviu Dragnea: Exista institutii pe care le respect foarte mult, dar eu am decis si colegii ma sustin, mai ales dupa ce s-a intamplat ieri, sa separam apele dintre servicii si partide. Vreau sa avem colaborare institutionala cu toate institutiile, dar cinstita si in limitele legii.



Daca presedintele refuza ce urmeaza?

Liviu Dragnea: Eu sper ca nu va refuza. Am spus ca facem un ultim demers pentru a evita o criza politica si nu vreau sa initiez un razboi politic, teatrul fiind Romania. Deja cursul de schimb intra pe un drum pe care nu il dorim. Dar daca nici acest gest cinstit nu va fi luat in seama si va refuza si aceasta propunere cred ca nu mai avem incotro.

Cum vedeti calendarul urmatoarelor zile? Mai putem avea un guvern in acest an?

Liviu Dragnea: Din pacate nu. Romania va avea de pierdut, erau niste masuri care trebuiau luate in acest an si nu se poate. In mod realist, nu cred ca mai avem cum. Cred ca am ratat o mare ocazie ca Romania sa aiba guvern in acest an. Chiar daca am forta sa votam guvernul vineri seara, nu mai are cand sa adopte decizii. Dupa ce presedintele decide ce vrea sa faca, vom comunica propunerea de calendar. Noi am sperat sa avem buget pana in 15 ianuarie...

Din partea cui a venit aceasta propunere?

Liviu Dragnea: Din partea mea.



Ati renuntat la intentia de a deveni premier daca legea se schimba?

Liviu Dragnea: Nu pot sa renunt la aceasta intentie pe viata. Nu am renuntat la aceasta idee si va spun foarte cinstit. Poate sa fie oricand sau poate sa nu fie niciodata

PSD crede ca exista motive de suspendare daca refuza si a doua propunere?

Liviu Dragnea: Motive de suspendare sunt si acum. Din pacate Sevil Shhaideh nu a fost pregatita sa reziste la acest razboi urat. Asteptam sa vedem ce face dl presedinte.

Ce se intampla cu presedintia CJ Timis?

Liviu Dragnea: Sorin Grindeanu merge acolo pentru un mandat de patru ani. Daca va putea gestiona acest program complex bine si lucrurile merg bine, eu nu voi initia vreo discutia sa plece de acolo. Daca la un moment dat se va simti nevoia de o forta proaspata, atunci discutam. Unii colegi au spus sa mearga pentru o perioada determinata, eu nu am fost de acord. Va avea sprijinul meu total

Sorin Grindeanu: Sunt de 20 de ani membru in PSD.



Aveti un dosar penal pe rol? Aveti vreo legatura cu serviciile?

Sorin Grindeanu: Nici, nici. Pe Klaus Iohannis l-am vazut o singura data, cand a vizitat Timisoara



Sunteti dispus sa semnati un pact de coabitare cu presedintele?

Sorin Grindeanu: Eu nu voi face miscari in guvern fara colegii mei. Cei care mi-au dat votul ei trebuie sa decida impreuna mutarile pe care le facem.



Va fi o relatie de subordonare fata de Dragnea?

Sorin Grindeanu: Este o relatie de subordonare, este presedintele PSD, e simplu

Liviu Dragnea: Exista o relatie de subordonare intre guvern si parlament. Parlamentul nu va mai fi anexa guvernului

De ce aceasta schimbare, cand ati propus-o pe doamna Shhaideh ati spus ca ati decis singur

Liviu Dragnea: Si atunci am avut un vot pentru un mandat. Am sperat ca daca nu se afla informatia pana ajung la Cotroceni nu se vor putea mobiliza pentru campania de denigrare. M-am inselat, sper sa fie ultima oara.



Banuiti de unde vin atacurile la adresa lui Shhaideh? Ati cerut public un raspuns de la institutii, l-ati primit?



Liviu Dragnea: Eu nu vreau sa merg pe banuiala, exista institutii care pot duce la aflarea adevarului. Nu am primit niciun raspuns de la institutii, am primit raspuns prin diverse site-uri si oameni care merg la televizor.



Ati discutat cu presedintele? Ati mai incercat?

Liviu Dragnea: Nu am reusit. Am mai incercat, acelasi telefon inchis. Am un singur numar, la care mi se raspundea inainte, alt numar nu am.



La ce parte ati lucrat in programul de guvernare?

Sorin Grindeanu: Eu sunt banatean, nu-mi place sa ard etapele. Deocamdata am primit votul colegilor, o sa vedem zilele urmatoare cum se vor desfasura lucrurile. Pas cu pas.



Liviu Dragnea: Sorin a lucrat pe trei componente: de comunicatii si IT, dezvoltare si pe infrastructura mare. Haideti sa vedem ce se intampla mai departe, ca poate nu avem subiect.



Contestati dreptul altor persoane de a avea opinii diferite in ce priveste primul candidat? Credeti ca decizia lui Iohannis a fost in baza comentariilor din televiziuni?

Liviu Dragnea: Nu contest dreptul al opinii. Dar nu sunt de acord cu un asemenea linsaj si cu faptul ca acum o familie e ingrozita. In ce priveste motivele de refuz, asa cum nu le stiti dvs nu le stiu nici eu.