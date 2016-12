Liviu Dragnea: Sa nu mai planga nimeni pe umerii TVR si ai Radioului, acum vor fi independenti. Sa nu se mai "caciuleasca"

"(Legea - n.r.) a fost adoptata, criticata imediat de unii care au votat-o chiar atunci. A fost contestata la CCR. Curtea a respins contestatia si a declarat legea constitutionala. A fost retrimisa la Parlament, doar-doar renuntam la aceasta lege ca romanii in continuare sa stea ca in perioada comunista la cozi si umiliti", a spus Liviu Dragnea, in plenul Camerei Deputatilor, dupa respingerea cererii de reexaminare.El s-a referit si la situatia din TVR si din Radioul public, dupa eliminarea taxei radio-TV, considerand ca masura este benefica pentru aceste institutii: "As vrea sa nu mai planga nimeni pe umerii TVR si Radioului. De abia de acum inainte aceste doua institutii pot iesi din politizare si pot iesi din dependenta fata de politic, in conditiile in care fiecare an prin lege vor sti ca au o suma foarte clara. N-au de ce sa se mai caciuleasca nici la prim-ministru, nici la Parlament, nici la ministrii de Finante, nici la care alt lider politic cu influenta in momentul respectiv", a spus Liviu Dragnea.El a cerut si ca restructurarea TVR sa inceapa, insa "nu sub presiune" si nu prin concedieri: "Nu mai vad nicio scuza posibila care ar putea fi inventata ca aceasta lege sa nu fie promulgata imediat de presedinte."Dupa decizia de constitutionalitate si cererea de reexaminare trimisa Parlamentului, presedintele va trebui sa promulge acum legea in termen de cel mult 10 zile.Deputatii au respins miercuri, in sedinta de plen, cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, cu 174 de voturi pentru respingere, o abtinere si 85 de voturi impotriva.