A inceput sedinta PSD, in care se decide fie noua propunere de premier, fie suspendarea presedintelui

Un detaliu demn de mentionat este faptul ca presa are acces limitat in sediul partidului, chiar fara camere de filmat. De asemenea, declaratiile finale vor fi facute intr-un hol in sediu, si nu in sala de conferinte.Printre numele liderilor prezenti la sedinta se numara, pe langa Dragnea, Gabriela Firea, Gabriel Vlase, Mihai Tudose, Doina Pana, Eugen Nicolicea, Rovana Plumb, Paul Stanescu.Surse din conducerea partidului precizau miercuri ca dupa sedinta se va iesi cu o noua propunere premier pe care sa o inainteze presedintelui Klaus Iohannis, luandu-se in calcul suspendarea acestuia in cazul in care seful statului respinge si aceasta propunere, au precizat surse din partid. Pe de alta parte, potrivit unor surse, exista presiuni mari in partid pentru declansarea suspendarii presedintelui.Surse din partid sustin ca se va face o noua propunere de premier, alta decat Liviu Dragnea, si ca se va discuta despre suspendare daca si aceasta propunere este respinsa.