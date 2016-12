Vasile Dincu despre inregistrarea cu Sebastian Ghita: Nici nu confirm, nici nu infirm. E o chestiune privata, in perioada respectiva nu aveam demnitate publica

Sebastian Ghita afirma, in inregistrare: "O intreb pe doamna Kovesi daca isi aminteste petrecerea din vila din Sinaia in care ea cu Vasile Dincu si cu mine cantam cu lautarii < >, varianta cu statul de drept".Fostul deputat Sebastian Ghita a sustinut, in inregistrarea difuzata miercuri de Romania TV, ca Directia Nationala Anticoruptie ar fi un "instrument" prin care "mai marii zilei" incearca intoarcerea votului dat de romani in 11 decembrie si ca a fost amenintat ca ii vor fi trimise la inchisoare rudele si prietenii daca nu face un denunt impotriva liderului PSD, Liviu Dragnea, astfel incat acesta sa nu poata deveni prim-ministru."Pe doamna Kovesi am cunoscut-o in sediile SRI, la K2, la K4 si la T14. Acolo ne intalneam de minim doua ori pe saptamana inca din anul 2010 si a durat aceasta serie de intalniri pana in anul 2014. Realitatea e ca poate sute de astfel de intalniri au existat in acesti ani. La unele din aceste intalniri erau prezenti doar generalul Florian Coldea, Laura Codruta Kovesi si un sef al statiei CIA din Romania. Primul pe care l-am cunoscut in prezenta doamnei Kovesi si a domnului Coldea a fost domnul Karl Schwab, fostul sef al doamnei Kovesi, iar al doilea domnul Eric Easley, poate actualul sef al doamnei Kovesi. (...) O intreb pe doamna Kovesi daca isi aminteste petrecerea restransa din vila din Sinaia, in care ea cu mine si cu Vasile Dincu chefuiam cu lautarii si cantam 'La Chilia-n port', varianta pentru statul de drept", sustine Sebastian Ghita, in inregistrare.