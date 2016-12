Liviu Dragnea: Dupa sedinta conducerii PSD din aceasta seara, presedintele va primi raspunsul la solicitarea lui, care va fi intr-un fel sau altul. Am iesit din logica discutiei civilizate, suntem la loz in plic

"Vom avea o discutie foarte buna (miercuri - n.red), deschisa si cinstita in CNEx si vom face o propunere (de premier - n.red.) foarte buna pentru romani", a adaugat Liviu Dragnea."Am iesit din logica discutiei civilizate, suntem la loz in plic", a spus Dragnea cand a fost intrebat daca se asteapta ca guvernul PSD - ALDE sa fie instalat pana la finalul anului."Vorbiti cu un astrolog, dar cu un astrolog profesionist. Nu mai depinde de noi. Eu nu mai pot sa ma hazardez sa spun cand vom avea premier", a sustinut Liviu Dragnea.Liviu Dragnea s-a declarat nemultumit de ceea ce el numeste "Incercari disperate prin aparatul de propaganda, presa de propaganda, de ce presedintele a respins-o pe Sevil."In ceea ce priveste motivele pentru care seful statului a respins-o pe Sevil Shhaideh, liderul PSD spune ca "Daca o institutie a statului isi asuma, comentez. Altceva, nu.""UDMR are constiinta, are libertate de exprimare", a spus Dragnea cand a fost intrebat despre pozitia lui Kelemen Hunor, care a spus ca nu exista motive pentru suspendarea presedintelui Klaus Iohannis.In ceea ce priveste legea care prevede eliminarea a 102 taxe nefiscale, retrimisa la reexaminare in Parlament de presedintele Klaus Iohannis, cerere de reexaminare care a fost respinsa de legislativ, Liviu Dragnea spune ca "Tine de consecventa: dorinta noastra este sa adoptam legi care fac viata mai buna. Nu am vazut atata inversunare fata de o lege care face bine romanilor. E vorba de debirocratizare reala, nu trambitata. Asa cum stiti, legea a fost declarata constitutionala, a fost retrimisa de presedinte. Astept ca presedintele Romaniei sa promulge rapid aceasta lege. Aceasta lege va intra in vigoare indiferent de toate chichitele. Noi nu renuntam la absolut nimic din ceea ce am adoptat, din ceea ce am pus in programul de guvernare."Invitat de jurnalisti sa comenteze si inregistrarea cu Sebastian Ghita difuzata miercuri de Romania Tv, Dragnea a afirmat ca "Nu iau in ras aceste declaratii pentru ca, din pacate, nu sunt singurele declaratii de acest gen care au ajuns la mine. Sunt oameni care mi-au transmis ca au fost presati, intrebati, sa spuna ceva despre mine sau sa accepte sa inventeze ceva despre mine. Aceasta declaratie asumata a lui Sebi Ghita ma pune serios pe ganduri si eu zic ca ne pune pe ganduri pe toti. Trebuie sa inteleaga toata lumea ca nu mi-e teama. Un site a scris cum o sa fiu bagat in puscarie daca il sfidez pe presedinte."Dragnea a criticat, de asemenea, actualul Guvern, spunand ca "Acum este o nebunie in Ministerul de Interne, se tot fac numiri pe posturi. Eu nu ii inteleg pe oamenii astia, ei chiar nu inteleg ca le fac degeaba? Un Guvern nu vine sa continue niste faradelegi ale actualei guvernari, nu vine sa continue cu oameni numiti anul asta pe pile si relatii."