Calin Popescu Tariceanu: Vom face tot posibilul pentru evitarea unei crize politice. Normalitatea nu este presedintele suspendat. / Solutia preconizata, o comisie parlamentara speciala care sa analizeze situatia

"Suspendarea este o actiune pe care nu ne-o dorim, dar daca, prin desconsiderarea votului, vom fi nevoiti... Personal, recomandarea pe care o fac presedintelui este sa respecte rolul pe care i-l confera Constitutia si votul cetatenilor. Nu poate sa desconsidere rezultatul votului popular. Am spus ieri care este solutia pe care o preconizam: crearea unei comisii parlamentare speciale care sa analizeze aceasta situatie", a adaugat presedintele Senatului.Tariceanu mai spune ca "Constitutia nu este un fel de abecedar. Noi ne confruntam astazi cu un presedinte care da o interpretare originala Constitutiei. In toata lumea democratica, cand ai un vot atat de covarsitor, nu cauti solutii care sa infranga vointa poporului."Presedintele Senatului a mai afirmat ca "Fortele oculte sunt acele forte nedemocratice care actioneaza imporiva spiritului democratic. Nu ducem lipsa, uitati-va la toata campania de dezinformare si intoxicare la adresa candidatului la functia de prim-ministru."Intrebat si cum comenteaza declaratiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis nu a incalcat Constitutia, iar UDMR nu ar sustine suspendarea sefului statului, Tariceanu a spus ca "Am luat nota de ce a anuntat UDMR, nu impartasesc opinia domnului Kelemen Hunor."