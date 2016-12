Kelemen Hunor: Presedintele nu a incalcat Constitutia. Suspendarea nu este fezabila, nu as sustine un astfel de demers

Kelemen Hunor a adaugat ca "singura observatie" este ca decizia de respingere a lui Sevil Shhaideh pentru functia de prim ministru, luata de seful statului, nu a fost argumentata.In ceea ce priveste o noua propunere a PSD pentru functia de premier, Kelemen Hunor spune ca "Nimeni nu da un cec in alb nimanui in politica. In momentul in care vom afla propunerea vom putea sustine sau nu Guvernul. Pozitia noastra este una extrem de corecta, transparenta si onesta."Liderul UDMR a adaugat ca "Cred ca ar fi binevenita o discutie intre liderii coalitiei. Impreuna trebuie sa gaseasca o solutie pana la urma. Vrem, nu vrem, va fi o coabitare lunga, suntem la inceputul celor 4 ani. Nu s-a intamplat decat ceea ce Constitutia permite. Sunt convins ca nimeni nu doreste instabilitate si o criza prelungita."