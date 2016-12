UPDATE "Legea Dragnea" care elimina 102 taxe intra miercuri la vot final in plenul Camerei Deputatilor, in procedura de urgenta/ Comisia de buget, raport de respingere pentru cererea de reexaminare a presedintelui

Cererea de reexaminare a legii a primit raport de respingere de la Comisia de Buget, Finante, cu amendamentul ca legea va intra in vigoare de la ziua 1 a lunii dupa ce este publicata in Monitorul Oficial. Urmeaza votul final in plen."Este o modificare fata de ziua de ieri la programul de lucru, respectiv azi vom incepe dezbateri de la ora 10.00 pana la ora 12.30. In principal pe respingeri. Si a mai fost aprobat pe ordinea de zi si plx 473/2016, celebra initiativa cu 102 taxe. Comisia de buget va lucra odata cu plenul, pana la ora 13.00 raportul sa fie gata si sa fie introdus la votul final de la ora 13.00 impreuna cu respingerile pe care o sa le lucram astazi. Urgenta, fiind vorba de scoaterea unor taxe, e normal sa fie premergatoare aprobarii bugetului de stat", a afirmat deputatul Marcel Ciolacu, dupa sedinta Biroului Permanent.Presedintele Klaus Iohannis a retrimis vinerea trecuta Parlamentului, pentru reexaminare, Legea privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, initiata de PSD.Seful statului a afirmat ca "pentru a fi eficienta, reducerea in sine a taxelor trebuie sa fie insotita de o imbunatatire a procedurilor administrative si a disciplinei bugetare."De asemenea, presedintele a cerut o dezbatere reala in Legislativ in privinta finantarii televiziunii si radioului public si a afirmat ca legea retrimisa spre reexaminare poate genera noi probleme, ce se adauga celor deja existente in cazul acestor institutii."Legea privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative vizeaza eliminarea unor taxe stabilite in sarcina persoanelor fizice si juridice pentru anumite acte realizate sau servicii prestate de autoritati si institutii publice.Politicile fiscal-bugetare ale statului, precum si concretizarea acestora reprezinta atributele autoritatii legislative si executive si nu fac obiectul controlului de constitutionalitate. Din aceasta perspectiva, desi Legea privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost declarata constitutionala in raport de criticile formulate, apreciem ca se impune o reanalizare a acesteia de catre Parlament sub aspectul efectelor resimtite de cetateni.Simplificarea procedurilor in raporturile dintre cetateni si autoritati, precum si diminuarea poverii fiscale prin eliminarea unor taxe si tarife sunt deziderate impartasite la nivelul societatii. Realizarea acestora implica, in mod necesar, adoptarea de masuri legislative coerente, eficiente, predictibile si, in acelasi timp, responsabile. Tocmai de aceea, pentru a fi eficienta, reducerea in sine a taxelor trebuie sa fie insotita de o imbunatatire a procedurilor administrative si a disciplinei bugetare.Inlocuirea unei plati directe cu una indirecta, precum si absenta unor masuri legislative conexe, de natura sa conduca la realizarea unor servicii publice de calitate, ar putea face ca simpla eliminare a taxelor prevazute de legea transmisa la promulgare sa conduca, pe langa efectul deplasarii poverii fiscale de la beneficiarii acestor servicii catre toti contribuabilii, persoane fizice si juridice, si la consecinta accentuarii disfunctionalitatilor serviciilor publice.Astfel, problemele cu care se confrunta cele doua servicii publice de radio si televiziune sunt vechi si sistemice si ele se datoreaza, in principal, cadrului legislativ in temeiul caruia acestea functioneaza. In sine, dezbaterea referitoare la eliminarea celor doua taxe si acoperirea cheltuielilor de functionare a celor doua servicii publice de radio si televiziune de la buget nu se poate rezuma doar la simpla intrebare daca este sau nu necesara o taxa pentru sustinerea acestora.Modul de finantare a celor doua servicii publice de radio si de televiziune este in directa legatura cu functionarea acestora, iar argumentul cel mai elocvent in acest sens este chiar interesul pe care aceasta masura legislativa l-a suscitat in spatiul public. Din aceasta perspectiva, consideram ca stabilirea surselor de finantare a serviciilor publice de radio si televiziune sunt aspecte ce trebuie sa faca obiectul unor dezbateri autentice in forul legislativ, care trebuie sa identifice acele solutii optime de natura sa asigure realizarea rolului constitutional al acestora. De aceea, o analiza si, implicit o decizie asupra surselor de finantare a acestor servicii poate fi facuta numai in cadrul unei abordari mai largi care sa vizeze o reforma autentica a modului de functionare a serviciilor publice de radio si televiziune, de care beneficiaza cetatenii care, indiferent de modalitatea aleasa de legiuitor, contribuie la sustinerea acestora, fie direct, fie indirect.Interventia legislativa asupra art. 40 si 41 din Legea nr. 41/1994 poate genera noi probleme, ce se adauga celor deja existente. Astfel, reducerea surselor proprii de finantare in detrimentul cresterii ponderii sursei publice pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare poate conduce la noi probleme legate inclusiv de statutul salariatilor si modalitatea de salarizare a acestora ori poate pune chiar pune in discutie independenta editoriala.Totodata, in contextul bugetar actual, modificarea adusa art. 41 in sensul ca prin legea bugetara anuala se aproba fondurile de la bugetul de stat alocate Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune apare ca inaplicabila. Astfel, tinand cont ca legea transmisa la promulgare intra in vigoare la 3 zile de la publicare, semnalam ca in bugetul anului 2016 nu sunt cuprinse alocarile necesare, iar pentru anul 2017 bugetul nu se afla inca in procedura parlamentara. Prin urmare, intr-o asemenea situatie tranzitorie, prin intrarea in vigoare a legii aflate la promulgare cele doua servicii publice de radio si televiziune s-ar putea confrunta cu dificultati suplimentare.Fata de argumentele expuse mai sus si avand in vedere competenta legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicitam reexaminarea Legii privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative."