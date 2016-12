Vlad Voiculescu avertizeaza ca legea antifumat ar urma sa fie modificata: "oarece domni din Parlament au trecut deja la treabă"

Mesajul lui Voiculescu:"La umbra respingerii premierului, oarece domni din Parlament au trecut deja la treaba.Maine, in Comisia pentru Drepturile Omului, se cere aviz pentru amputarea legii de interdictie a fumatului in spatiile publice inchise.Pentru reamintire, COMISIA DE SANATATE din Senat (!!!), condusa si atunci si acum de distinsi membri ai noului Partid Stat Dragnea (PSD) - parte dintre domniile lor chiar distinsi membri ai breslei medicale - au propus modificari care nu inseamna altceva decat o SCHILODIRE a legii antifumat.Ce s-a mai intamplat intre timp? Senatul a aprobat deja tacit modificarea legii asa incat FUMATUL AR FI POSIBIL, PRACTIC, IN ORICE SPATIU INCHIS.Camera Deputatilor este camera decizionala.Nicaieri nu este consacrat in vreo lege sau in Constitutie dreptul de a fuma, dar propunerea de modificare a legii trateaza fumatul in spatiile publice inchise exact asa.Forma actuala a legii antifumat este doar unul dintre punctele care merita si trebuie aparate de intreaga societate, impotriva intereselor industriei tutunului si impotriva intereselor unor anumiti membri ai Parlamentului."