Tariceanu, la Antena 3: Klaus Iohannis vrea sa ne forteze mana sa declansam procedura de suspendare / Mi-a propus o alianta de centru-dreapta, fara PSD

"Presedintele trebuie sa recunoasca rezultatul votului popular. Alianta PSD si ALDE detine majoritatea absoluta a voturilor" si "are dreptul constitutional sa faca numirea" de premier, a spus Tariceanu.Potrivit acestuia, "in Constitutie nu se da niciun drept presedintelui sa refuze o propunere a partidului sau coalitiei care detine majoritatea".Vorbind despre o "decizie in afara cadrului constitutional", Tariceanu a adaugat ca totusi, "pentru a arata ca nu e un exces de putere" si "pentru a indeparta orice suspiciune", Klaus Iohannis trebuia sa "motiveze" decizia de a nu o nominaliza pe Sevil Shhaideh in functia de prim ministru.Calin Popescu Tariceanu a sustinut ca in cadrul discutiei pe care a purtat-o cu Klaus Iohannis la doua zile dupa alegerile din 11 decembrie, seful statului i-ar fi prezentat dorinta sa de a "realiza o alta majoritate decat cea rezultata din alegeri, pe zona de centru-dreapta", prin "PNL, ALDE, USR si PMP, cu UDMR plus minoritati".Tariceanu a precizat ca aceasta discutie nu a avut loc la Palatul Cotroceni si ca a mers insotit de Daniel Constantin, dar presedintele a venit singur.Aceasta formula care ar fi fost avansata de Iohannis "pe hartie insuma putin peste 50%" dar "ar fi desconsiderat optiunea majoritara a electoratului".Fostul premier a vorbit despre "o incercare de intimidare in speranta ca vom ceda, ca ni se vor inmuioa picioarele si ca vom accepta o astfel de formula".Tariceanu l-a acuzat pe Iohannis ca "face o greseala imensa" deoarece "vrea sa-l copieze pe Traian Basescu, care era maestru la poker" si ca Iohannis i-ar fi spus: "Eu nu voi accepta sub nicio forma un guvern PSD cu premier PSD. E o lupta in care ma voi angaja si merg pana la capat. O sa cadeti degeaba in acest razboi care nu e razboiul vostru".In opinia sa, Klaus Iohannis "vrea sa ne forteze mana sa declansam o procedura de suspendare" cu speranta ca acest demers il poate "reinventa si sa-i dea un aplomb supliemntare pentru continuarea mandatului pana in 2019".