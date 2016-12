Liderii PSD discuta marti noapte despre o noua propunere pentru postul de premier - surse

Potrivit surselor citate, social-democratii vor discuta in cursul acestei nopti pentru a merge cu o noua propunere de premier la Cotroceni, urmand ca maine sa discute si cu copresedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu accepta propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh sa ocupe functia de premier."Saptamana trecuta, cand am avut consultari cu partidele, PSD si ALDE, care au tinut sa vina impreuna, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru pozitia de prim-ministru. Am cantarit cu grija argumetele pro si contra si am decis sa nu accept aceasta propunere. In consecinta, solicit coalitiei PSD-ALDE sa faca alta propunere", a declarat presedintele.Propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh sa fie premier a fost facuta in 21 decembrie.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta, dupa consultari, ca social-democratii nu vor face alta propunere in cazul in care Klaus Iohannis o va respinge pe Sevil Shhaideh.