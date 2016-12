Tariceanu: Klaus Iohannis mi-a spus ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a nu numi un premier de la PSD / Vrea un razboi total

"Doresc sa fac cateva consideratii care mi se par necesare pentru a avea deplina intelege a acestei decizii pe care presedintele a luat-o astazi de a refuza nominalizarea PSD-ALDE de prim-ministru a Romaniei. Lipsa oricarei motivatii intareste banuiala multora ca presedintele se angajeaza cu noi intr-o lupta de putere sfidand votul cetatenilor din 11 decembrie (...) Din pacate, la intrevederea pe care am avut-o cu presedintele la Cotroceni a doua zi dupa anuntarea rezultatelor alegerilor, domnia sa mi-a spus foarte direct ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a nu numi un premier din partea PSD si pentru a evita aducerea PSD la guvernare. Aceste afirmatii nu au fost singurele care pe mine m-au pus pe ganduri. A mai spus ca vrea sa declanseze un razboi total, lucru care astazi il vedem prinzand contur", a sustinut Calin Popescu Tariceanu.Acesta a mentionat sa i-a atras atentia presedintelui Klaus Iohannis ca trebuie sa priveasca la rezultatul alegerilor din 11 decembrie."I-am atras atentia presedintelui cu toata consideratia functiei pe care o are ca trebuie sa priveasca la harta alegerilor si la rezultatul alegerilor din 11 decembrie (...) Acest lucru il ignora in dorinta de a arata ca poate sa faca un exces de putere, un exces de autoritate. Eu cred ca suntem in situatia evidenta de a vedea ca suntem pusi in fata unei realitati pe care nu o dorim. Se doreste declansarea unei crize politice majore si de aceea va trebui sa cumpanim foarte bine ce decizie vom lua. Noi dorim sa nu dorim sa bagam Romania intr-o criza politica", a completat copresedintele ALDE.Tariceanu a mai afirmat ca presedintele Klaus Iohannis, "asa cum actioneaza, forteaza declansarea unei crize politice"."Presedintele are rolul sa gaseasca solutia si sa armonizeze punctele de vedere in cazul in care ar fi puncte de vedere opuse. Dar noi nu avem puncte de vedere opuse (...). El trebuie sa nominalizeze persoana care este desemnata de coalitia majoritara, care are majoritatea in Parlament. De aceea se numeste republica parlamentara, si nu dictatura sau monarhie autoritara. Vine monarhul si desemneaza pe cine ii place. Avem niste reguli de democratie (...) Daca Constitutia poate sa o oblige pe regina in Anglia, nu stiu de ce nu ar putea sa nu il oblige pe presedinte?", a conchis Calin Popescu Tariceanu.