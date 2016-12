Turcan: Dragnea a blocat totul pentru un plan personal - un interpus ca prim-ministru, cu riscuri majore pentru Romania

"Adevarul se vede limpede acum. PSD nu a avut niciun plan pentru oameni, pentru cei multi. Planul domnului Dragnea a fost in tot acest rastimp unul strict legat de satisfacerea interesului personal. Absolut tot ce a facut dl. Dragnea in aceasta perioada a fost sa blocheze totul pentru un plan personal: un interpus ca prim-ministru, cu riscuri majore pentru Romania", a scris Raluca Turcan, pe facebook, potrivit News.ro.Presedintele PNL sustine ca guvernarea prin interpusi este un semnal de alarma intrucat constituie o revenire la practicile nedemocratice din anii 90 si a sustinut ca rezultatul alegerilor nu il indreptatesc pe Liviu Dragnea sa-l ameninte pe presedinte cu suspendarea. "Partidele au primit mandatul de a gestiona puterea in interes public. Niciun partid nu a primit de la cetateni mandatul de a pune ca prim-ministru un interpus sau de a exercita puterea recurgand la amenintari cu suspendarea, precum a facut astazi dl. Dragnea", considera Turcan.Aceasta a cerut social-democratilor sa selecteze o alta persoana pentru functia de prim-ministru. "PSD ne-a anuntat ca are zeci de mii de specialisti. Daca acest lucru este adevarat, se vor gasi si alte nume de prim-ministru, de preferat persoane cu o activitate cunoscuta, fara vulnerabilitati si fara condamnari", a conchis Raluca Turcan.