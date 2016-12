Emil Constantinescu: In locul unei coabitari decente, suntem din nou intr-o era a confruntarilor / Suntem datori sa gasim calea catre compromisul onorabil

"Ma adresez, de aceea, tuturor factorilor politici implicati - Presedinte, Parlament, partide politice, guverne prezente si guverne viitoare -, ma adresez tuturor cetatenilor Romaniei, solicitandu-le sa nu iroseasca acest posibil nou inceput. Sa renunte la orgoliile personale, la trufie si la desconsiderarea competitorilor, sa sacrifice eventual ceva din propriile ambitii, fiindca nu despre fiecare dintre noi este vorba, ci despre toti impreuna. Intr-o conjunctura regionala si internationala dintre cele mai riscante si mai dificile, toti suntem datori sa gasim - poate in al 12-lea ceas - calea catre compromisul onorabil, catre dialogul calm si catre solidaritate", afirma Constantinescu.Fostul sef al statului constata, "cu ingrijorare, ca, de saisprezece ani incoace, faliile care divid societatea romaneasca si ii blocheaza progresul se diversifica si se adancesc pe zi ce trece", in conditiile in care "exista garantii internationale de securitate si crestere economica interna"."Chiar si in acest moment, cand Romania dispune de un presedinte si de un Parlament cu incontestabila legitimitate, in locul unei coabitari decente si rezonabile, care sa consolideze stabilitatea interna si capacitatea de dezvoltare a tarii, suntem din nou intr-o era a confruntarilor, a orgoliilor si a confuziei dintre vointa natiunii si vointa persoanelor. Imi e greu sa inteleg cum in 1996, cand o coalitie larga de partide a castigat, dupa o confruntare ideologica dura, o majoritate redusa in Parlament, am putut asigura ca presedinte guvernarea acelei coalitii timp de patru ani fara motiuni de cenzura in Parlament, fara initiative de suspendare a presedintelui Romaniei, conflicte institutionale si apeluri la Curtea Constitutionala, in conditiile unor grave crize politice, economice si sociale interne si internationale si acum, cand exista garantii internationale de securitate si crestere economica interna, nu se poate", precizeaza Constantinescu.In opinia acestuia, "alegerile din decembrie au confirmat aspiratia electoratului catre echilibru si cooperare"."Alegerile nu au confirmat, nici in 2014, nici acum, politica de confruntari, de jigniri si de opresiune asupra unor persoane sau grupuri de persoane. Cine nu intelege aceasta noua realitate nu merita sa participe la viata cetatii. Alegerile au afirmat aspiratia electoratului catre un nou tip de politica si de politician: o politica dominata de temele interesului comun, un politician care nu lucreaza pentru propria bunastare, obiective personale sau ale unor grupuri de interese, ci doar pentru binele public. Cine nu intelege aceasta noua realitate nu merita sa participe la viata cetatii. Vreau sa sper ca noul an 2017 ne va gasi pregatiti pentru instituirea unui climat de colaborare corecta si de progres comun, pe care Romania il asteapta de prea mult timp", mai spune Emil Constantinescu.