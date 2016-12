Senat: Comisia pentru buget recomanda respingerea reexaminarii propunerii de eliminare a 102 taxe

Din cei opt senatori prezenti la sedinta, sapte au votat pentru respingerea cererii de reexaminare, in timp ce liberalul Florin Citu, vicepresedintele Comisiei, a votat pentru admiterea solicitarii presedintelui Klaus Iohannis.'Noi (PSD - n.r.) nu putem sa acceptam (cererea de reexaminare - n.r.), noi am discutat aceasta lege in mandatul trecut si am cazut de acord cu eliminarea si am indicat atunci si sursele de finantare. Ma rog, probleme si discutii sunt pe taxa radio-tv. Pozitia noastra este foarte clara - de respingere a cererii de reexaminare si de admitere a legii in forma trimisa la promulgare', a declarat presedintele Comisiei pentru buget, social-democratul Viorel Arcas.Liberalul Florin Citu si-a motivat votul impotriva raportului de respingere spunand ca, in ceea ce priveste taxa radio-tv, 'nu este transparent modul in care o sa se faca aceasta finantare si nici costul'.'Din partea noastra, a PNL, a fost votata legea si reducerea de taxe nu a putut decat sa ne bucure. Exista insa acest semn de intrebare cu privire la taxa radio, pentru ca nu este cu adevarat o eliminare de taxe, ci este doar un transfer de la plata persoanei individuale catre buget. In acest moment in care inca nu avem bugetul, (...) credem ca este periculos (sa aprobam eliminarea taxei - n.r.) fara sa ne uitam exact care este sursa de finantare. Eu zic ca este un argument clar sa ne uitam la aceasta taxa si sa o reexaminam. Daca am fi putut cumva sa le rupem, sa treaca cele 101 taxe si sa ramana in discutie doar aceasta taxa radio ar fi fost fantastic. Din pacate, noi ne pronuntam asupra cererii de reexaminare. Eu o sa fiu pentru reexaminarea acestei legi', a precizat Citu.La Comisia pentru buget din Senat, dintre liberali a fost prezent doar Florin Citu. Alaturi de senatorii PSD, au votat pentru intocmirea unui raport de respingere a cererii de reexaminare si senatorii Nicoleta Ramona Dinu (USR) si Tanczos Barna (UDMR).Comisia pentru cultura a Senatului a formulat un aviz negativ cu privire la cererea de reexaminare inaintata de presedinte Parlamentului