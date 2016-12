Dragnea, dupa ce Iohannis a respins varianta Shhaideh: Vom lua o decizie maine-poimaine. Nu excludem suspendarea presedintelui Iohannis; el vrea sa fie suspendat ca sa se reinventeze

presedintele Iohannis le-a comunicat inainte de a iesi public lui Liviu Dragnea si Sevil Shhaideh motivele respingerii.

Presedintele PSD a spus ca nu vor veni cu alta propunere de premier pentru ca nu exista nicio garantie sa fie acceptata, iar Tariceanu a sustinut ca seful statului i-a spus direct "ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a nu numi un premier din partea PSD"."In opinia mea presedintele vrea suspendare, se gandeste ca se poate reinventa", a declarat Dragnea, afirmand ca exista o decizie a CCR care spune ca presedintele nu poate refuza o propunere din partea unei majoritati constituite oficial."Eu vreau sa le spun ceva: majoritatea in Parlament o avem. Parlamentul e locul unde se fac legi, dar si unde se stopeaza abuzurile. Puterea suprema in acest stat o are Parlamentul", a mai afirmat presedintele Camerei Deputatilor.Dragnea a enuntat posibilitatea infiintarii unei comisii care sa decida daca respingerea de catre Iohannis a propunerii initiale a PSD este constitutionala: "Daca in urma acestei analize pe care o vom face rapid vom ajunge la concluzia ca pentru tara e bine sa il suspendam pe presedinte, nu o sa am nicio ezitare. De asemenea, ne gandim serios la posibilitatea constituirii unei comisii, care este prevazuta de proceduri, care sa analizeze rapid, ca poate noi suntem nervosi si nu suntem specialisti, daca gestul presedintelui este constitutional sau neconstitutional, asa cum spune deja decizia Curtii Constitutionale".Declaratiile liderului PSD:- Ca si dumneavoastra urmarim si noi cu stupefactie pot spune anuntul presedintelui Iohannis- Impreuna cu colegii mei am analizat , am incercat sa gasim resorturile cinstite sau constitutionale care ar fi putut sta in spatele acestei decizii- Nu am reusit sa gasim niciun motiv constitutional, nici alt motiv care sa tina de alte elemente, riscuri eventual, si parerea noastra e ca acest om de fapt vrea sa declanseze o criza politica in Romania- I-a dat cateva teme spunandu-i ca o sa o numeasca, dar vrea sa aiba aceasta discutie. Am inteles ca presa a scris ca ar fi sunat-o inainte de anunt. Nu a sunat-o- Joi, dupa consultari, a sunat-o pe doamna Shhaideh, invitand-o sa discute despre program de guvernare, deficit, echipa guvernamentala, viziune- Am sperat ca domnul Iohannis si oamenii si institutiile cu care se consulta au inteles ca oamenii nu mai vor jocuri politice pe spinarea lor. Inteleg ca domnul Iohannis nu vrea sa respecte votul din 11 decembrie, nu vrea sa dea guvernul acestei majoritati- Cred, sunt aproape sigur ca si dumnealui si ceilalti acoliti sunt speriati de doua lucruri. Posibilitatea, certa de fapt, ca programul de guvernare votat de romani sa fie pus in practica si romanii sa inceapa sa traiasca mult mai bine, ceea ce se pare ca il deranjeaza- Si de faptul ca a inteles ca noi nu vrem sa mai perpetuam un sistem ocult si toxic pentru Romania. E o decizie in dispret total fata de noi, fata de cei care au votat, fara niciun fel de explicatie. Pentru noi nu a avut nicio semnificatia toata campania securistoida generata de aparatul de propaganda traditional- Dl presedinte Iohannis a semnat numirea doamnei Shhaideh in functia de ministru si putea sa refuze. Nu cred ca de anul trecut oana azi au aparut motive care sa ii dea posibilitatea sa refuze propunerea- Am discutat cu Tariceanu, colegii mei din partid si maine sau cel tarziu poimaine o sa trabuiasca sa luam o decizie- Parafranzandu-l pe cel care a vorbit la ora 12.00 vreau sa cumpanesc foarte bine intre ce e bine si rau pentru Romania. Nu va fi o decizie usoara- Nu are rost sa ne ascundem dupa degete, e o avalansa de mesaje primite in ultimele ore de la oameni care se simt jigniti si care cer cu fermitate suspendarea presedintelui. Nu e o decizie foarte usoara- Daca in urma acestei analize vom ajunge la concluzia ca pentru tara e bine sa-l suspendam pe presedinte nu o sa am nicio ezitare- Ne gandim serios la posibilitatea constituirii unei comisii care sa analizeze rapid daca gestul presedintelui e constitutional sau nu- Il rog pe dl Tariceanu sa intervina si sunt convins ca o sa va spuna niste lucruri foarte interesante- Doresc sa fac cateva consideratii necesare pentru a avea deplina intelegere a acestei decizii de a refuza nominalizarea coalitiei pentru functia de premier. -- Lipsa oricari motivatii intareste banuiala multora ca presedintele se angajeaza cu noi intr-o lupta de putere, sfidand votul cetatenilor Inca din perioada campaniei i-am cerut presedintelui sa declare deschis daca va respecta votul. Nu am primit niciun raspuns- La intrevederea cu presedintele la Cotroceni, domnia sa mi-a spus foarte direct ca va face tot ce ii sta in putinta pentru a nu numi un premier din partea PSD- Aceste afirmatii nu au fost singurele care m-au pus pe ganduri. A spus ca vrea sa declanzseze un razboi total, lucru pe care azi il vedem prinzand contur- I-am atras atentia presedintelui ca trebuie sa priveasca la rezultatul alegerilor care arata un invingator foarte clar. Acest lucru il ignora in dorinta de a arata ca poate face un exces de putere.- Suntem in situatia evidenta de a vedea ca suntem pusi in fata unei realitati pe care nu o dorim: se doreste declansarea unei crize politice majore- Va trebui sa cumpanim foarte bine, pentru ca noi dorim sa nu bagam Romania intr-o criza politica. Presedintele forteaza declansarea unei crize politice. Gestul nemotivat al presedintelui nu poate fi tradus decat ca un exces de putere extrem de pagubos- Probabil considera ca postura de lider al opozitiei este menirea pe care o are ca presedinte- Trebuie sa intelegem cu totii resorturile acestei decizii pentru a nu intra in capcanele care au fost intinse in ultimele zile legat de nominalizarea PSD si ALDEDragnea: Nu m-a sunat presedintele, nu m-a sunat deloc de la ultima intalnire la Cotroceni, cu Brexitul, nu am avut nicio discutie. Nici macar pe doamna Shhevil nu a sunat-o. Joi a sunat-o. De ce credeati ca o invita luni sau marti la Cotroceni? A intrebat daca e luni, pentru ca e pregatita, si raspunsul a fost dar nu e nicio graba. Doamna a asteptat un telefon, nu a mai primit, a vazut la televizor decizia.Ce variante mai aveti in afara de suspendare?Dragnea: Am vorbit cu mai multi colegi despre oferta otravita a presedintelui Iohannis, sa venim cu alta propunere. Cine ne poate garanta ca acea propunere va fi acceptata? O alta propunere e foarte posibil sa fie tarata prin presa si sa fie prezentata ca un agent KGB, sau terorist de-a binelea, sau coruptul coruptilor.La discutia de marti, dupa alegeri, din start a spus ca nu vrea sa dea guvernul PSD, ca e pregatit pentru un razboi total. Ce garantie avem ca trimitem alta propunere si nu va fi tavalita pe nu stiu ce site-uri?Trebuie sa ne gandim foarte bine, iresponsabilitatii prezentate azi vreau sa-i opunem responsabilitatea noastra. Trebuie sa ne gandim bine daca accceptam aceasta invitatie.Trebuie sa ne gandim foarte bine daca aruncam tara in aceasta criza politicaE o decizie a CCR foarte limpede, care spune ca presedintele nu poate refuza o propunere din partea unei majoritati constituite oficial. In conditiile in care are in fata o majoritate oficiala si refuza propunerea, e clar ca incalca constitutia.Exclud posibilitatea sa ne aruncam cu capul in gard acum, sa aruncam tara in criza. Noi avem o raspundere pentru toata tara.O sa ne mai gandim daca nu mergem pe suspendare, daca nu cumva ajungem tot acolo pentru ca omul nu are de gand sa lase acest guvern sa se instaleze.O parte din sistemul public din Romania, partea oculta, tine cu tot dinandinsul ca noi sa nu facem guvernul.Sunt doua variante: constituirea comisiei, parte a procedurii care se finalizeaza cu suspendarea, sau o comisie oficiala.Decizia CCR face parte din documentele lasate la Cotroceni la consultari.Cand i-am spus numele, reactia a fost ca e o propunere foarte buna, pentru ca o cunoaste.Toate afirmatiile presedintelui dupa alegeri au fost anti-dialog. Sambata am incercat sa-l sun, doar sa-i urez Craciun fericit. Ori mi-a scos telefonul din memorie, ori mi l-a blocat, ori il avea inchis. Suna inchis. Proumbei calatori nu am sa trimit.Eu am facut acel gest doar pentru a-i ura Craciun fericit, si sa inteleaga ca noi nu vrem un razboi politic in Romania. Noi vrem sa guvernam aceasta taraPresedintele are rolul sa gaseasca solutia si sa armonizeze punctele de vedere, dar noi nu avem puncte de vedere opuse.Noi ne bazam pe votul de la 11 decembrie, prevederile constitutionale si deciza Curtii care nu ii da presedintelui posibilitatea sa faca astfel de jocuri. Avem niste reguli de democratie.: Eu cred ca totul a fost o mascarada, o minciuna. De la inceput i-a spus lui Tariceanu sa nu faca majoritate cu noi, ca votul nu conteaza. Cred ca tot ce a facut a fost o mascarada.: Daniel Constantin a fost prezent la discutii, poate si el confirma aceasta discutie nefericita pentru modul de abordare al presedintelui.: Nu am primit adresa la partid, nici personal. Am Whatsapp, si Telegraph, si Gmail. Nu am primit nimic, sa mi se spuna: vezi ca ai inebunit. Imi aduc aminte ca a primit aviz de la institutii in 2015, cand a venit in locul meu. Eu nu cred ca vreun serviciu, SRI de exemplu, a influentat aceasta decizieAsa cred eu, poate am o parere gresita, pentru ca SRI a dat aviz pozitiv cand a fost numita secretar de stat si ministru si era casatorita cu acelasi om. La ce s-a ajuns, sa se distruga o familie, sa aud lucruri care imi aduc aminte de Evul Mediu, de xenofobie. Imi arata o foarte mare disperare din partea unoraEu vreau sa le spun ceva; majoritatea in parlament o avem. Parlamentul e locul unde se fac legi, dar si unde se stopeaza abuzurile. Puterea suprema in acest stat o are Parlamentul.Am avut dreptul legitim dat de vot ca eu sa fiu propunerea. Am spus ca nu vreau sa fortez o lege, sperand ca venind cu alta propunere - facuta in mod cinstit si neavand alte informatii care sa ma faca sa nu fac propunerea - am crezut ca acest om va tine cont de modul in care am procedat.Va garantez ca orice alta propunere din PSD, poate cu 2-3 exceptii care au trecut pe la academie, va fi gasit ca de la 2-3 ani avea simpatii al-QaedaDoamna Shhaideh se pregatea pentru intalnire - si azi facea acelasi lucru- cand am vazut in direct acest anunt. Imi pare rau fata de toti romanii ca un om reuseste sa ne faca sa nu avem sarbatori linistite.----------------Cei trei vin in fata microfoanelor iar Tariceanu spune ca este "cam putina presa"Dragnea a intrat in biroul lui Tariceanu din Parlament inainte ca cei doi sa iasa la conferinta anuntata, al carei inceput intarzie. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca nu accepta propunerea facuta de PSD si ALDE ca Sevil Shhaideh sa fie nominalizata ca premier. Iohannis a cerut coalitiei PSD - ALDE sa faca o noua nominalizare. Intr-o declaratie de presa extrem de scurta, Iohannis nu a dat nici un motiv pentru care a respins propunerea, spunand doar ca "am cantarit cu grija argumentele pro si contra".Respingerea propunerii PSD de catre presedintele Klaus Iohannis nu genereaza un conflict de natura constitutionala, ci ne aflam in situatia in care seful statului isi exercita dreptul constitutional de a desemna primul ministru, sunt de parere juristii consultati de HotNews.ro.Potrivit acestora, avizul serviciilor de informatii ar fi fost ¬categoric negativ¬ si a vizat inclusiv activitatea fratilor lui Akram Shhaideh. Potrivit surselor HotNews.ro,