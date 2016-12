Opt noi deputati se afla in incompatibilitate. Acestia au 30 de zile sa aleaga intre mandat si functia incompatibila

Deputatii aflati in stare de incompatibilitate sunt: Eliza Madalina Peta, Lia Olguta Vasilescu, Liviu Ioan Balint, Constantin Catalin Zamfira, Robert Ionatan Sighiartau, Glad Aurel Varga, Mihaela Hunca si Marius Bodea.Dintre acestia, Constantin Catalin Zamfira a instiintat BP al Camerei Deputatilor ca va prezenta incheierea raporturilor sale cu SC ECOVOL S.A si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in timp ce Robert Ionatan Sighiartau a inaintat cererea de demisie catre Consiliul Judetean Bistrita.De asemenea, Glad Aurel Varga a anuntat ca isi va depune demisia din functia de administrator al societatilor comerciale pe care le detine, urmand sa opteze pentru mentinerea mandatului de deputat.Si Marius Bodea a instiintat BP al Camerei Deputatilor ca si-a dat demisia din functia de membru al CA al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti S.A.Restul deputatilor alesi, aflati in stare de incompatibilitate, au la dispozitie 30 de zile pentru a transmite Biroului Permanent actul de demisie corespunzator optiunii pe care o vor face intre mandatul de deputat si functia incompatibila."Exista mai multe persoane care se afla intr-o stare de incompatibilitate si atunci BP a cerut lamuri la ANI care a raspuns: in 15 zile trebuie sa informeze BP ca se afla intr-o astfel de situatie si pe urma, in 30 de zile au dreptul sa opteze", a precizat deputatul PSD Marcel Ciolacu.