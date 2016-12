Ghinea (USR): Salutam decizia presedintelui Iohannis de a respinge nominalizarea PSD

"Salutam decizia presedintelui Klaus Iohannis de a respinge nominalizarea PSD. Era intentia noastra de a vota oricum impotriva acestei nominalizari. O nominalizare bizara, o persoana despre care se stiu foarte putine lucruri. Noi am incercat sa vedem imagini cu doamna Shhaideh. Nu am gasit. Este bizar sa avem un fel de fantoma nominalizata la sefia guvernului Romaniei. Nu stim, nu avem detalii despre informatiile care l-au facut pe presedinte sa ia aceasta decizie, dar este in limita mandatului sau constitutional. Constitutia este clara. (...) S-a consultat si a cerut coalitiei majoritare, pe care, iata, o recunoaste, sa faca o alta nominalizare."Ghinea considera ca presedintele Klaus Iohannis are o pozitie puternica "din punct de vedere juridic si Constitutional" si l-a indemnat pe presedinte sa-si exercite aceasta putere, spunand ca "presedintele Romaniei nu este un fel de bibelou; este ales de cetateni si atunci are un mandat larg"."Din punct de vedere constitutional si juridic, presedintele are o pozitie puternica si-l indemnam sa si-o exercite, pentru ca presedintele Romaniei nu este un fel de bibelou care sta la Cotroceni si ia acte de ce propun partidele. Presedintele este ales de cetateni si atunci are un mandat larg de a-si exercita vointa si dorinta de a numi un prim-ministru. Pana la urma, se ajunge la o negociere intre domnul Dragnea si domnul Iohannis. ", a declarat Ghinea.Intrebat de jurnalisti daca exista riscul ca Romania sa intre intr-o criza politica, liderul USR a declarat ca “nu trebuie sa intram intr-o lupta de orgolii”, iar daca se va ajunge in aceasta situatie, presedintele Iohannis va castiga aceasta lupta, deoarece seful PSD, Liviu Dragnea, are o pozitie "destul de slaba" din punct de vedere juridic, considera Ghinea. El a adaugat ca "exista voci nemultumite in PSD" pentru ca nu a existat o consultarea interna inainte ca Dragnea sa o propuna pe Sevi Shhaideh."Cred ca nu trebuie sa intram intr-o lupta de orgolii. Domnul Dragnea a facut aceasta propunere care a fost, oricum, subtire. Nu-mi e clar daca partidul si-a asumat-o pentru ca domnul Dragnea a primit un cec in alb. Inteleg ca sunt voci nemultumite la PSD ca nu a existat o consultare interna la modul real. Daca se ajunge la o lupta de orgolii intre domnul Dragnea si domnul Iohannis, cred ca domnul Dragnea va pierde. Facem un apel la intelepciune, sa stam calmi. Nu este sfarsitul lumii daca nu iese protejata domnului Dragnea prim-ministru.Sunt nemultumiri in PSD, domnul Dragnea are o pozitie juridic vorbind destul de slaba. Stim foarte bine ca el voia sa fie prim-ministru, dar nu poate ca avem aceea lege in vigoare si pana la urma Constitutia este clara. Presedintele face desemnarea in urma consultarii cu partidele, nu exista o alta conditie suplimentara, nu scrie in Constitutie ca trebuie sa fie domnul Dragnea sau cineva placut de domnul Dragnea. ", a mai spus Ghinea.El a adaugat ca "logic ar fi sa avem mai multe detalii" cu privire la motivele pentru care presedintele a ales sa respinga propunerea PSD."Da, logic ar fi sa avem mai multe detalii, insa nu este o obligatie. Sa vedem in urmatoarele zile daca va veni cu informatii, insa avem incredere in presedintele Iohannis care are acces la informatii de genul asta. ", a precizat deputatul USR.