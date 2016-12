Iliescu, despre respingerea lui Shhaideh: Se prelungeste un proces care necesita mai multa urgenta. De regula se sta de vorba

"Se prelungeste, din pacate, un proces care necesita mai multa urgenta, ca sa se intre in noul an cu o echipa formata. De regula se sta de vorba" a spus Iliescu, la Digi 24."E un Parlament nou, cu o structura noua, presedintele are si el o vechime destul de mica, dar dialogul este necesar pentru clarificarea lucrurilor. Sper ca pana la urma sa se gaseasca acea cale a dialogului", a mai afirmat fostul sef de stat.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca nu accepta propunerea facuta de PSD si ALDE ca Sevil Shhaideh sa fie nominalizata ca premier. Iohannis a cerut coalitiei PSD - ALDE sa faca o noua nominalizare. Intr-o declaratie de presa extrem de scurta, Iohannis nu a dat nici un motiv pentru care a respins propunerea, spunand doar ca "am cantarit cu grija argumentele pro si contra".