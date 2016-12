Predoiu, despre respingerea lui Sevil Shhaideh: PNL este alaturi de presedinte; nu exista nici un risc de suspendare

“Decizia presedintelui de a respinge propunerea domnului Dragnea in persoana lui Sevil Shhaideh este facuta in interesul Romaniei. Este atributul suveran al presedintelui, potrivit Constitutiei, sa respinga sau accepte prin desemnare o propunere facuta de un partid politic sau de o alianta. Dn pacate, domnul Dragnea nu a citit cu atentie toate legile care au impact pe functia de prim-ministru, a facut o propunere pripita si a adus lucruri in asemenea situatie neplacuta, nu numai pentru dansul si PSD-ALDE, ci si pentru romani. In mod normal, o propunere care indeplinea nu toate criteriile de exigenta nu numai profesionala, ci si din punctul de vedere al altor legi, care au impact pe statul roman, ar fi trebui astazi sa avem un premier desemnat pe baza unei propuneri facute cu intelepciune. Asa se intampla cand nu te mai consulti cu partidul si ai impresia ca le stii pe toate. Asta nu este problema mea, ca membru al opozitiei spun doar atat, suntem ca Partid National Liberal al Romaniei alaturi de presedintele Romaniei pentru ca a facut o decizie corecta pentru statul roman si pentru cetatenii romani. Prin aceasta decizie a respectat interesele statul roman. “, a declarat Catalin Predoiu.Intrebat de jurnalisti daca se poate vorbi despre o posibila suspendare a presedintelui Iohannis, Predoiu a declarat ca “nu exista nici un risc”, pentru ca “presedintele a a respectat Constitutia si a aplicat Constitutia si legile tarii nu numai in litera lor, ci si in spiritul lor."