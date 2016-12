Reactia lui Basescu dupa respingerea lui Sevil Shhaideh: Dragnea si Iohannis au obligatia sa gaseasca imediat o solutie / Trebuie scos din calcul orice element care ar viza suspendarea Presedintelui

"Respingerea de catre Presedintele Romaniei a propunerii pentru functia de Prim Ministru nu trebuie sa declanseze o batalie a orgoliilor. Dragnea si Presedintele Iohannis au obligatia sa gaseasca imediat o solutie", afirma fostul sef al statului."Fac precizarea ca, in noua nominalizare, ca de altfel si in noul guvern, nu au ce cauta oameni controlati de Serviciile Secrete. Nu este momentul unui razboi politic inutil intre Dragnea si Iohannis. Trebuie scos din calcul orice element care ar viza suspendarea Presedintelui", scrie Basescu.Liderul PMP a pus la mesajul sau si un post-scriptum, adresat jurnalistului Ion Cristoiu, caruia ii da asigurari ca "u am avut nicio discutie cu niciun reprezentant al Serviciilor in ultimele luni".