Liviu Dragnea: Din decembrie, angajatii din Sanatate isi vor primi salarii marite cu 15%; de luna viitoare, cei din Educatie

"Incepand din aceasta luna, angajatii din Sanatate isi vor primi salariile marite cu 15%; de luna viitoare, cei din Educatie, asa cum am promis inca din campania electorala.Imi doream sa avem instalat, cat mai repede, un guvern #legitim. Un guvern care sa adopte primele masuri fiscale pe care le-am prezentat in Programul de guvernare #PSD si, apoi, in calendarul de implementare:- majorarea salariului minim pe economie de la 1.250 la 1.450 lei,- eliminarea contributiilor pentru sanatate pentru toate pensiile,- reducerea preturilor la medicamente (prin anularea HG. 800/2016 si ieftinirea cu 35% a medicamentelor inovative care si-au pierdut patentul),- scutirea de impozitul pe venit a pensionarilor cu pensii mai mici de 2.000 lei (peste 90% dintre pensionari),- relansarea si extinderea programului national de sanatate pentru Hepatita C pe baza tratamentului fara interferon, inclusiv pentru pacientii cu grad de fibroza F3,- dublarea burselor studentesti la 201 lei per student.Unele dintre ele ar fi trebuit adoptate inainte de 1 ianuarie. Cum nu avem inca un guvern votat de Parlament, in ultimele doua zile am lucrat, impreuna cu colegii mei, pentru a gasi solutii ca aceste masuri, atat de asteptate de romani, sa fie aplicate macar de la 1 februarie. Pentru ca vreau ca romanii sa aiba mai multi bani in buzunare, iar tot mai multi sa faca parte din #clasademijloc!