Andreea Paul: PNL este partidul parlamentar in care nicio femeie nu conduce o comisie parlamentara

"PNL este partidul parlamentar in care nicio femeie nu conduce o comisie parlamentara, din cele noua comisii atribuite: 4 la Camera Deputatilor si 5 la Senat, desi 16% dintre alesii parlamentari liberali sunt de genul feminin (jumatate din tinta asumata public inainte de alegeri). PSD are, USR are, chiar si UDMR a ajuns sa aiba doamne parlamentare care conduc comisiile de specialitate ca presedinte. Organizatia de Femei a PNL nu poate fi de acord cu o abordare atat de grav dezechilibrata", sustine aceasta intr-un comunicat de presa.Andreea Paul considera ca femeile din PNL trebuie sa fie pretuite pentru munca si competenta lor reala."Suntem partidul care a initiat proiectul de lege pentru egalitatea reala de sanse intre femei si barbati la accesul in functii publice si este inadmisibila aceasta eroare. Vorbele trebuie obligatoriu dublate de fapte. Este de neinteles o astfel de eroare cand lider interimar si de grup parlamentar este tocmai o femeie si te-ai astepta la prevalarea criteriului meritocratiei pe care il clamam mereu. De ce nu se intampla asta? Din cauza fricii de competitie", afirma aceasta.Prim-vicepresedintele OFPNL adauga ca "fuga de competitie interna a adus caderea PNL"."Liderii slabi evita concurenta prin anularea competitiei, acorda stimulente pentru a redistribui putina putere politica pe care o au, mai curand decat pentru a produce putere noua de opozitie. Ei au favorizat caderea PNL, status quo-ul, si nu ceea ce e nou, competitiv in fata electorilor. Dar tot PNL poate induce schimbarea, solutii la dilemele politice, parlamentare, economice si sociale aparute prin alegeri interne urgente si prin asumarea reala a meritocratiei, a egalitatii de sanse si a concurentei pentru ca PNL sa redevina competitiv politic si electoral. Pasivitatea membrilor liberali care vad si inteleg realitatea nu este o solutie. Reactivarea miscarii liberale trebuie sa inceapa chiar acum, cu argumente si cu fapte", conchide Andreea Paul, potrivit sursei mentionate.