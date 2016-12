VIDEO Dacian Ciolos: Evolutia pe care Romania a cunoscut-o in ultimii ani, cu toate imperfectiunile ei, nu ar fi fost posibila fara sacrificiul eroilor martiri din decembrie '89

De mai bine de doua decenii si jumatate, zilele din preajma Craciunului semnifica pentru noi, romanii, libertate si democratie. Sau altfel spus, recastigarea libertatii si democratiei, si asta datorita sacrificiului eroilor martiri care au cazut in decembrie 1989.Lor le datoram schimbarea pentru totdeauna a istoriei Romaniei si evolutia pe care tara a cunoscut-o in ultimii ani.Tot lor le datoram si debarasarea pentru totdeauna de comunism, cu toate metehnele care au viciat profund societatea romaneasca, vicii pe care, din pacate, inca le mai gasim si mai avem de luptat pentru eliminarea lor din societate.Evolutia pe care Romania a cunoscut-o in ultimii ani, cu toate imperfectiunile ei, nu ar fi fost posibila fara sacrificiul eroilor martiri din decembrie '89, fara curajul si mai ales fara increderea ca sacrificiul lor va putea fi valorificat de societatea romaneasca in viitor. Este o lectie de viata pe care ne-au servit-o eroii martiri din decembrie '89. Si este important acum cum onoram acest sacrificiu, prin modul in care ne asumam prezentul si viitorul prin deciziile pe care le luam astazi.