Viitorul guvern ar putea avea doi vicepremieru, unul PSD si unul ALDE / Cei mai multi ministri vor fi oameni noi

In urma colaborarii dintre PSD si ALDE acestia din urma ar urma sa primeasca trei sau patru portofolii ministeriale.Potrivit surselor citate, mare parte dintre ministrii noului cabinet vor fi oameni noi pe aceste pozitii, care nu au mai ocupat functii similare in trecut.De asemenea, structura guvernului s-ar putea schimba, in sensul in care unele ministere vor fi "sparte", urmand a creste numarul de posturi de ministru.