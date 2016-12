Victor Ponta: Am primit de la SRI o nota care confirma ca nu exista informatii privind probleme de siguranta nationala legate de Sevil Shhaideh

In plus, "la momentul desemnarii doamnei Shhaideh pentru functia de Ministru al Administratiei si Dezvoltarii Regionale ( in 2015) am parcurs aceeasi procedura si am primit acelasi raspuns / altfel nu as fi facut propunerea iar Dl Klaus Iohannis ( care primea exact aceleasi materiale ca si mine) nu ar fi emis decretul de numire in functie", afirma Ponta.Acesta precizeaza ca nu cunoaste detalii referitoare la cazul concret al acordarii cetateniei romane pentru sotul lui Sevil Shhaideh. "Stiu insa cu siguranta ca decizia Comisiei din cadrul Ministerului Justitiei ( formata din magistrati) se ia DOAR DUPA primirea unui aviz de siguranta nationala de la SIE si SRI", sustine acesta.In opinia sa, Klaus Iohannis a amanat decizia de desemnare lui Sevil Shhaideh "nu din cauza unor informatii de la Servicii - ci din motive pur si simplu politice!"Victor Ponta ii cere lui Klaus Iohannis sa respecte votul alegatorilor si sa numeasca premierul propus de PSD si ALDE sau sa plece: "Acum Poporul a votat ca PSD si ALDE sa formeze viitorul Guvern! Respecta aceasta decizie sau pleaca - te asigur ca nu se vor strange sa te regrete mai mult decat cei 10 oameni care s-au strans ieri pt Dacian Ciolos!".