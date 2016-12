UPDATE Klaus Iohannis si Sevil Shhaideh au vorbit la telefon si se vor vedea saptamana viitoare - surse/ Iohannis ar fi spus despre propunere ca este "foarte buna"

Liviu Dragnea nu crede ca presedintele Klaus Iohannis va refuza propunerea de premier inaintata de PSD si Alde, notand ca seful statului a vorbit despre "constituirea unei majoritati largi" in Parlament.



Intrebat de ziaristi daca ar putea aparea surprize in desemnarea primului ministru, Liviu Dragnea a raspuns: "Am ascultat cu atentie. Dl presedinte a mentionat foarte clar constituirea unei majoritati largi care sustine aceasta propunere nu ar avea sens sa faca alta propunere".

Acesta a precizat ca PSD, ALDE si UDM erau pregatiti pentru aprobarea noului guvern in 48 de ore.

"Noi la parlament ne-am organizat ca in 48 de ore finalizam toate procedurile. Noi eram pregatiti azi pentru audierea ministrilor, imi pare rau ca nu a fost facut anuntul azi" dar "fiecare cu ritmul lui", a comentat Dragnea, care a lansat si un avertisment la adresa guvernului: "Sa nu mai fie atata agitatie cu unele proceduri de angajare prin ministere".

Liviu Dragnea a reafirmat ca obiectivul PSD este ca noul guvern sa fie investit pana la finalul anului, astfel incat bugetul sa poata fi aprobat pana la 15 ianuarie.

Fostul premier Victor Ponta afirma, intr-o postare pe Facebook, ca inainte de a o numi pe Shhaideh secretar de Stat la Ministerul Dezvoltarii a solicitat si a primit de la SRI o Nota prin care se confirma faptul ca nu exista informatii privind probleme de siguranta nationala sau de incalcare a legii legate de aceasta.



In plus, "la momentul desemnarii doamnei Shhaideh pentru functia de Ministru al Administratiei si Dezvoltarii Regionale ( in 2015) am parcurs aceeasi procedura si am primit acelasi raspuns / altfel nu as fi facut propunerea iar Dl Klaus Iohannis ( care primea exact aceleasi materiale ca si mine) nu ar fi emis decretul de numire in functie", afirma Ponta.

Acesta precizeaza ca nu cunoaste detalii referitoare la cazul concret al acordarii cetateniei romane pentru sotul lui Sevil Shhaideh. "Stiu insa cu siguranta ca decizia Comisiei din cadrul Ministerului Justitiei ( formata din magistrati) se ia DOAR DUPA primirea unui aviz de siguranta nationala de la SIE si SRI", sustine acesta.

In opinia sa, Klaus Iohannis a amanat decizia de desemnare lui Sevil Shhaideh "nu din cauza unor informatii de la Servicii - ci din motive pur si simplu politice!"

Victor Ponta ii cere lui Klaus Iohannis sa respecte votul alegatorilor si sa numeasca premierul propus de PSD si ALDE sau sa plece: "Acum Poporul a votat ca PSD si ALDE sa formeze viitorul Guvern! Respecta aceasta decizie sau pleaca - te asigur ca nu se vor strange sa te regrete mai mult decat cei 10 oameni care s-au strans ieri pt Dacian Ciolos!".

Shhaideh a fost sunata de pesedintele Klaus Iohannis joi dupa-amiaza, dupa ce a avut declaratia de presa ca urmare a finalizarii consultarii cu partidele politice.Iohannis a declarat joi ca va face un anunt cu privire la nominalizarea de premier dupa Craciun.Potrivit surselor citate, seful statului a fost surprins de propunere atunci cand i-a fost facuta, insa ar fi afirmat despre aceasta ca este o propunere buna.In ceea ce o priveste pe Shhaideh, Dragnea i-ar fi facut propunerea luni, propunere care a surprins-o.