Liviu Dragnea: Cer public serviciilor secrete sa spuna daca exista vreo problema de securitate legata de sotul premierului propus Sevil Shhaideh / Altfel o sa consider ca zvonurile pleaca de la ei

"Cred ca serviciile secrete ar trebui sa aiba o pozitie foarte clara daca exista vreo problema de securitate" legata de nominalizarea PSD-ALDE pentru postul de prim ministru, Sevil Shhaideh, a spus Liviu Dragnea, la intrebarile presei."Chiar le cer public. Nu vor sa o puna, mergem in alta parte", a adaugat Dragnea, fara a preciza ce inseamna acest "in alta parte."Altfel o sa consider ca zvonurile pleaca de la ei", a amenintat Dragnea.Acesta a precizat ca Akram Shhaideh este un cetatean roman si s-a declarat convins ca a fost verificat de "toate institutiile statului roman" care "nu acordau cetatenie unui om daca era o problema".Este "un om foarte bine pregatit, un om linistit si nu e niciun fel de problema", a continuat Dragnea, inainte de a sublinia: "Nu exista niciun fel de vulnerabilitate aici", "nu exista niciun risc aici".Acesta a afirmat ca mai degraba serviciile secrete ar fi trebuit sa "intervina de mult" in cazul "riscului de securitate nationala al fostului guvern zero al lui Dacian Ciolos", pe care l-a acuzat ca a pierdut "miliarde de euro".Liviu Dragnea a vorbit "glume proaste si pretexte inventate care nu stau in picioare" si s-a intrebat de ce serviciile secrete nu au avut nicio problema cu Sevil Shhaideh atunci cand a fost numita ministru.In acest ritm, "o sa ajunga la strabunic", a adaugat Dragnea."Nu pot sa discut intr-una despre o prostie. Eu il cunosc pe acest om", a mai spus liderul PSD.