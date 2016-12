Dragnea, dupa ce Iohannis a anuntat ca va desemna premierul dupa Craciun: Imi pare rau, noi eram pregatiti / Fiecare cu ritmul lui

Intrebat de ziaristi daca ar putea aparea surprize in desemnarea primului ministru, Liviu Dragnea a raspuns: "Am ascultat cu atentie. Dl presedinte a mentionat foarte clar constituirea unei majoritati largi care sustine aceasta propunere nu ar avea sens sa faca alta propunere".Acesta a precizat ca PSD, ALDE si UDM erau pregatiti pentru aprobarea noului guvern in 48 de ore."Noi la parlament ne-am organizat ca in 48 de ore finalizam toate procedurile. Noi eram pregatiti azi pentru audierea ministrilor, imi pare rau ca nu a fost facut anuntul azi" dar "fiecare cu ritmul lui", a comentat Dragnea, care a lansat si un avertisment la adresa guvernului: "Sa nu mai fie atata agitatie cu unele proceduri de angajare prin ministere".Liviu Dragnea a reafirmat ca obiectivul PSD este ca noul guvern sa fie investit pana la finalul anului, astfel incat bugetul sa poata fi aprobat pana la 15 ianuarie.