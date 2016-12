Mitropolitul Clujului, Andrei Andreicut: As fi dorit un premier roman si ortodox, pe domnul Vasile Dincu

IPS Andrei Andreicut a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Cluj, ca Liviu Dragnea ar fi trebuit sa il nominalizeze pe Vasile Dincu pentru functia de premier, dupa ce liderul PSD a propus-o pe Sevil Shhaideh."Daca e sa-mi cereti parerea mea personala, v-o spun si pe aceasta. Inca n-o stim pe doamna care va fi prim-ministru, probabil ca e o femeie buna, o femeie priceputa la administratie. Insa, subiectiv, eu as fi dorit sa fie nominalizat un premier pe care il cunosteam si care era... Se stie de la sine, mitropolit ortodox fiind, as fi dorit un premier roman si ortodox. Adica, pe cine, ma veti intreba. Pe domnul Vasile Sebastian Dincu, pentru ca corespundea din toate punctele de vedere la criteriile pe care le avea in minte dl Dragnea. Sigur, ca el a avut un rol deosebit in castigarea alegerilor, ii respectam personalitatea, dar facea mai bine daca il numea de pilda pe domnul Dincu", a spus Andrei Andreicut, dupa ce jurnalistii l-au intrebat cum comenteaza propunerea de premier.Sevil Shhaideh este propunerea facuta miercuri de PSD-ALDE pentru functia de premier, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.Sevil Shhaideh, care ar putea deveni prima femeie prim-ministru din istoria Romaniei, are 52 de ani, este de religie musulmana, este absolventa de ASE, iar timp de aproape 20 de ani a lucrat in Consiliul Judetean Constanta, institutie condusa, din 2004 si pana in vara acestui an, de Nicusor Constantinescu. In ultima declaratie de avere, ea a mentionat un apartament in Constanta, precum si mai multe proprietati din Siria ale sotului ei, Shhaideh Akram.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi, dupa consultarile cu partidele, ca va desemna premierul dupa Craciun, urmatoarele zile fiind rezervate discutiilor pe seama propunerilor facute de partidele parlamentare care au venit la consultari la Cotroceni miercuri si joi. Iohannis a reamintit ca a primit doua propuneri pentru functia de premier: Sevil Shhaideh, din partea aliantei PSD - ALDE, si Eugen Tomac, propunerea PMP.