Ion Iliescu, la aniversarea Revolutiei: Nu tot ce am trait in comunism a fost rau, nu tot ce traim acum este bine

"Azi se implinesc 27 de ani de la un moment definitoriu din istoria Romaniei, un moment de demnitate si curaj, de solidaritate, al poporului roman. Caderea regimului ceausist, o dictatura personala, care a facut imposibila o schimbare pasnica la nivel politic si economic, este simbolul caderii "comunismului" in Estul Europei", a scris Ion Iliescu, potrivit News.ro.El sustine ca realizarile romanilor de dupa Revolutie ne dau "tot dreptul sa fim mandri", chiar daca schimbarile au fost facute prin munca, sacrificii si suferinta."Nu tot ce am trait in comunism a fost rau, nu tot ce traim acum este bine. Acum insa avem ceva in plus: libertatea de a schimba ceea ce este rau. Depinde de noi sa folosim aceasta libertate, si, din nou solidari, ca in decembrie 1989, sa schimbam ceea ce trebuie schimbat, cu instrumentele politice pe care ni le pune la indemana democratia. Nu idealizam democratia, ca sistem politic, stim ce limite are, dar stim si ca, fara ea, sacrificiile celor care au luptat pentru libertate in decembrie 1989 ar fi inutile. Din respect pentru sacrificiul lor, si in semn de omagiu, trebuie sa facem astfel incat democratia sa ramana starea normala a sistemului politic romanesc", a afirmat primul presedinte al Romaniei post-decembriste.Acesta a aratat ca, dupa integrarea euro-atlantica, Romania are o alta batalie importanta de dus, anume dezvoltarea durabila a tarii astfel incat populatia sa aiba o viata mai buna. "Este prea multa saracie in tara, avem probleme in sistemele de educatie, sanatate, protectie sociala. Nu vom realiza nimic din ceea ce ne-am propus daca nu vom fi uniti, daca nu vom folosi inteligent munca si gandirea tuturor romanilor. Revolutia Romana trebuie sa ne uneasca, nu sa ne dezbine", avertizeaza Iliescu."Sa ne inclinam in fata tuturor celor care, in agitatul secol XX, au purtat lupta cu regimurile totalitare care, din pacate, au marcat viata romanilor atat de multa vreme. Fiecare, in felul sau, si-a iubit tara, si a facut supremul sacrificiu pentru binele ei", a conchis Ion Iliescu.