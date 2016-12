Crin Antonescu, despre propunerea lui Sevil Shhaideh pentru postul de premier: E regretabil ca vom avea din nou un fel de guvernare prin delegatie

E un rezultat care nu ma bucura dar pe care il gasesc normal

Liviu Dragnea si PSD ai fost cam singuri in aceasta campanie si nu au gresit drumul

Liviu Dragnea a avut un parcurs foarte bun de cand a devenit presedinte al PSD

PSD a aratat mai putina aroganta, mai putina siguranta de sine afisata

In partea cealalta a fost o concurenta politica la nivel mesaj, de lideri

"Cred ca e regretabil ca vom fi in continuare in situatia sa avem un fel de guvernare prin delegatie", a spus Antonescu, apreciind ca este "limpede ca facem un exercitiu de acrobatie din nou".In opinia sa, insa, situatia este "normala" pentru situatia in care se afla Liviu Dragnea: "lider neconstestat al celui mai mare partid in Romania, care a castigat alegeirle dar nu poate fi prim ministru".Situatia este insa normala "in sensul jocului politic de inteles pe care l-a facut" Liviu Dragnea, dar mai putin normala "in raport cu canoanele democratiei", a subliniat Antonescu, care a aratat ca "o democratie e cu atat mai sanatoasa cu cat castigarea puterii si exercitarea ei e mai transparenta".Intrebat despre posibilitatea de a reveni la conducerea PNL, Crin Antonescu a aratat ca PNL "a tot cautat aliante si salvatori", de la Conventia Democratica, Alianta DA cu PD si Basescu sau guvernarea Tariceanu sustinuta de PSD.Singura alianta facuta pe picior de egalitate a fost USL, in 2012, a sustinut fostul lider liberal."Salvatori de la Stolojan incoace a tot cautat", a subliniat acesta.Insa "PNL inainte de a cauta salvatori trebuie sa isi puna problema nu cine-l conduce, ci incotro", in conditiile in care "nimeni nu moare dintr-un scor prost, se moare in politica din pierdere de identitate si asta e drama actuala a partidului".Crin Antonescu a afirmat ca "mare parte din sufletul" sau este la PNL, insa a precizat: "Cand am spus acesta e capatul carierei mele politice nu a spus-o la manie, la surescitare. Cand am luat o decizie am luat-o, nu revin la ea".Acesta a avertizat ca ar putea renunta cu totul la statutul de membru al PNL, daca "lucrurile continua in felul acesta"."Daca lucrurile continua in felul acesta probabil ca la un moment dat cu discretie voi inceta sa fiu si membru al PNL", a subliniat acesta, adaugand insa: "Imi pasa, ma doare inima".Intrebat ce ar face daca PNL adopta o rezolutie care sa ii propuna sa revina la conducerea partidului, Crin Antonescu a raspuns: "Daca face PNL congres nu trebuie sa fiu presedinte, pot sa fiu si un membru onorat".