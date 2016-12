FOTO Nicusor Dan: "Am refuzat sa semnez intelegerea dintre PSD si unii hrebenciuci din PNL care si-au impartit prieteneste functiile in Camera Deputatilor, in negocieri pe sub masa"

"Am refuzat sa semnez intelegerea dintre PSD si PNL, mai precis unii hrebenciuci din PNL, care si-au impartit prieteneste functiile in Camera Deputatilor, in negocieri pe sub masa. Am fost pus in fata unei liste care cu greu are legatura cu obiectivul de a da societatii legi mai bune. Interesele personale si cele inguste de grup au primat. Functionarea Parlamentului se bazeaza pe aceste complicitati ascunse pe care le vom denunta de fiecare data", a afirmat Dan pe Facebook.In urma acestor negocieri, USR a primit presedintia a doua comisii - Egalitate de sanse si Comunicatii, atat la Camera Deputatilor cat si la Senat.Cum arata tabelul respectiv:Plenul Camerei Deputatilor urmeaza sa voteze joi conducerile comisiilor permanente.