Liviu Dragnea: Sevil Shhaideh este loiala, corecta si cinstita / Am spus ca va fi un om care arata bine, sunt consecvent

"Am spus ca va fi un om care arata bine. Sunt consecvent (...). Cu doamna Sevil Shhaideh eu am lucrat pret de 13, 14 ani in diverse asociatii ale autoritatilor locale, am lucrat impreuna la initiative legislative. Era pe cealalta parte a baricadei cand ne luptam cu guvernul. Este un om care stie sa gestioneze programare mari de investitii (...), este printre cei mai buni specialisti in gestionarea programelor europene si in ceea ce priveste absorbtia acestor programe, stie foarte bine administratie publica, stie ce inseamna un buget de stat, stie ce inseamna buget pentru fiecare minister. Este corecta, este loiala, este cinstita, transparenta. Are un singur defect: lucreaza prea mult. Este un om in care eu am foarte mare incredere, de fapt a fost singura in care am avut incredere din partea din interiorul PSD ca poate pune in practica acest program de guvernare pentru care eu am raspunderea maxima", a precizat Liviu Dragnea.Intrebat care a fost reactia presedintelui Klaus Iohannis cand a auzit propunerea PSD de premier, liderul social-democratilor a spus ca seful statului a avut o atitudine pozitiva."Nu am vazut o reactie nici de euforie, nici de respingere, reactie fireasca. A spus intr-un mod corect dupa parerea mea ca este o propunere buna pentru ca o stie, au lucrat impreuna, am lucrat toti trei impreuna la mai multe proiecte. Mi s-a parut ca a avut o atitudine pozitiva", a raspuns liderul PSD.In incheiere, Liviu Dragnea a tinut sa precizeze ca votul cetatenilor si sustinerea Parlamentului i-au pus "un baston de premier in rucsac"."Nu se stie niciodata", a incheiat presedintele PSD.