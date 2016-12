Cristian ​​Ghinea: PSD a folosit tertipuri rusinoase pentru a valida mandatele parlamentarilor Steluta Cataniciu si Ioan Sorin Roman declarati incompatibili de ANI

“Ulterior, astazi, spre finalul sedintei cand s-a depus juramantul, presedintele comisiei de validare a venit si a spus ca e un raport suplimentar care privea pe reprezentantul minoritatii slovace si ni s-a cerut sa-l votam in plen. Nu s-a spus ca raportul suplimentar privea si respingerea documentului ANI. Am aflat asta dupa ce s-a votat, oricum USR s-a abtinut. Este o tactica premeditata de a starni confuzie, adica amestecarea subiectului ANI cu reprezentantul minoritatii slovace. Deci PSD a folosit tertipuri rusinoase pentru a valida mandatele celor doi si sper ca ANI sa atace in instanta decizia”, a explicat Cristian Ghinea intr-o declaratie pentru Hotnews.ro.Ghinea a mai declarat ca Florin Iordache, presedintele comisiei de validare, a spus ca documentul a ajuns marti seara la Parlament si ca i-a fost pus la dispozitie dupa ce se votase raportul comisiei de validare in plen miercuri dimineata. “Este greu de crezut ca functionarii din Parlament nu l-au instiintat la prima ora. Daca ne-ar fi instiintat inainte de vot ca s-a primit acest document de la ANI, teoretic rezultatul votului ar fi putut fi altul. Pe de alta parte, nici intarzierea cu care ANI a trimis acest document catre Parlament nu este de inteles”, a mai spus Ghinea.Steluta Cataniciu si Roman Ioan Sorin au pierdut amandoi procesele cu ANI in instanta si au decizii definitive de incompatibilitate, astfel incat trei ani de zile nu mai pot ocupa o functie publica, aleasa sau numita.In notificarea inregistrata la Parlament in data de 20 decembrie, ANI solicita comisiei de validare sa ia masurile legale care se impun pentru invalidarea mandatelor de deputat in cazul celor doi, “avand in vedere ca acestia se afla sub interdictia legala de a mai exercita o functie/demnitate publica pe o perioada de trei ani, ca urmare a constatarii definitive a conflictului de interese respectiv a starii de incompatibilitate in care acestia s-au aflat”.