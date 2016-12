Nicusor Dan: Sevil Shhaideh nu are anvergura de prim ministru, e o guvernare Liviu Dragnea prin interpusi / Nu vom vota guvernul

"S-a conturat o majoritate care a propus azi un nume de prim ministru, care este Liviu Dragnea printr-un interpus. Nu o sa votam un astfel de guvern", a spus Nicusor Dan, la finalul consultarilor de la Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. Intrebat de ziaristi ce a spus Iohannis despre aceasta propunere a PSD, Nicusor Dan a raspuns: "Va reflecta asupra acestei propuneri".In opinia sa, Sevil Shhaideh "nu are anvergura necesara pentru postura e prim ministru" si este de faptu un "interpus" al lui Liviu Dragnea, "o noutate in democratia noastra".Nicusor Dan a precizat ca a avut in trecut si o "interactiune instutionala" pe tema Legii urbanismului cu Sevil Shhaideh atunci cand aceasta era secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii iar Shhaideh a "sustinut o varianta care avantaja speculatorii imobiliari".