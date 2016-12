FOTO UDMR a semnat acordul de sustinere parlamentara cu coalitia PSD-ALDE

"Ne intereseaza foartte mult o majoritate parlamentara stabila care sa ne asigure o stabilitate politica si economica", a declarat Liviu Dragnea.Kelemen Hunor a spus ca Uniunea va sustine propunerea de premier a PSD-ALDE, dar a precizat ca "nu suntem in coalitia de guvernare".Potrivit protocolului, UDMR va sprijini propunerile legislative ale guvernului, iar proiectele de legi ale PSD-ALDE, respectiv ale UDMR vor fi sustinute in comun daca se consulta si cad de acord.In protocol se mentioneaza importanta descentralizarii, dar si asigurarea respectarii reglementarilor legale precum si a obligatiilor care decurg din tratatele internationale in ceea ce priveste folosirea limbii materne a minoritatilor”.Daca fotografiile nu se vad in intregime, pot fi vizualizate aici (prima parte) si aici (a doua parte)