Dragnea, nervos cand a fost intrebat de ce numeste un premier care nu e etnic roman, desi il criticase pe Ciolos ca poarta numele Julien

La ultima intrebare pusa de jurnalisti, una privind etnia lui Sevil Shhaideh, Dragnea a replicat pe un ton nervos: "Dumneavoastra considerati ca nu este cetatean roman?"Ziaristul l-a intrebat pe Dragnea: "De ce desemnati o persoana care nu este etnic roman, desi in campanie l-ati criticat repetat pe premierul Ciolos pentru ca poarta numele Julien si i-ati reprosat ca ne conduc strainii?""Shhaideh este un cetatean roman care are toate drepturile" a adaugat liderul PSD.Reamintim ca Liviu Dragnea si multi lideri PSD au jucat in campania electorala cartea xenofobiei, acuzandu-l pe premierul Ciolos ca nu e roman adevarat din cauza prenumelui Julien. De asemenea, in campanie strainii au fost permanent demonizati.